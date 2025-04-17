Дальнобойщик в одиночку спас семейную пару от шпаны: «парня с девушкой заблокировали на обочине»

Я, наверное, несколько романтизирую эти истории, но, тем не менее, уверен, что все это, хоть и обросло какими-то мифами и легендами, но все же совсем недалеко от реальности. С водителем-дальнобойщиком Вадимом (ему чуть за 40) сидим в кафе на обочине федеральной трассы М-5, через окно видно как дорогу заметает снег. На столе шипит рация:



— Все, я встал, ребятки.

— Спокойно, мужчина, я со вчера стою.



Дороги вокруг заметает снегом, работает МЧС. Мы пережидаем непогоду в теплом кафе, здесь пахнет жареным мясом, Алла Пугачева поет из потертой красной магнитолы:

— Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи.

— Никуда я с вами, женщинами, больше не пойду. Хватит. Я и так влез в кредиты.



Из-за соседнего столика песню комментирует дальнобойщик Олег. Его тягач, доверху груженный полимерными трубами, два дня стоит на стоянке. Дорогу, куда Олегу нужно ехать, напрочь засыпало снегом. 50-летний дальнобойщик ждет, ест шашлык, а еще смотрит кино с Брюсом Уиллисом на планшете, ну и немного выпивает. Иногда созванивается с женой и дает советы:

— Ты репу и свеклу измельчи, дай несушкам, им без витаминов зимой никак.

Когда я проходил мимо Олега, Брюс Уиллис на его планшете расправлялся с пятью неприятелями.

Если судить по рассказам коллег-водителей, Олег ничуть не меньше супергерой, чем персонаж американских фильмов «Крепкий орешек». Например, все в этом кафе знают историю о том, как Олег один отбился от двух машин со шпаной, которая пыталась ограбить семейную пару на дороге.

Вадим, выйдя со мной покурить в метель, рассказывал мне про своего коллегу:



— Парня с девушкой на дорогой «мазде» заблокировали две машины, всего их было шесть, наверное, человек. То ли хотели автомобиль отжать, то ли просто поглумиться, никто не успел понять. Мимо ехал Олег,. Он тормознул, словно не при делах, парни ему «Давай отсюда!». Олег выпрыгнул из кабины и всадил кому-то из своего то ли травмата, то ли из «Сайги» (тут история разниться, все рассказывают по-разному, а рассказывал об этом не один человек – прим. автора блога).



Потом, рассказывают, кого-то руками вырубил. И уехал. В полицию никто не обращался, ну и каким-то образом никто при всем этом сильно не пострадал. Интересно, что Олег даже в армии не служил, спортом специально не занимался. Знаю, что рыбок в детстве разводил, сейчас у него тоже два аквариума, ну и куры.

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Крупные компании уже думают над тем, чтобы заменить дальнобойщиков. Эксперты наблюдают за прогрессом в области беспилотных грузоперевозок. Беспилотным грузовикам не требуется останавливаться каждые восемь часов. Это означает, что они не нуждаются в отдыхе и могут двигаться непрерывно. Кроме того, такие грузовики самостоятельно поддерживают расстояние до других транспортных средств, что значительно повышает безопасность и эффективность доставки.

Вадим, впрочем, сам ничуть не меньше супергерой, но сам про себя не рассказывает, хотя я и спрашивал. Но, например, продавец кафе охотно поделилась историей о том, как Вадим однажды спас ее от грабителей.



— Какая-то заезжая молодежь приперлась на старой иномарке, вся перекрашенная, в разных цветах, крышки багажника нет. То ли пьяные, то ли под чем-то еще. Подходят ко мне — суп давай. А потом супа уже не надо, говорят, чтобы я им всю выручку отдала. А потом и выручки не надо – просто давай с нами поедешь. Тут из туалета выходит единственный мой посетитель — Вадим. Я ничего не поняла, но обоих парней в две минуты на улицу выгнал — используя пластмассовый стул.

Я оглядываю Олега и Вадима. Конечно, супергерой Брюс Уиллис выглядит моднее — подтянутый, а еще глаженная, несмотря на драку, рубашка и сверкающие ботинки.



Ну а Олег, например, словно специально поддерживает классический образ дальнобойщика. У него круглый живот (шутит — «там у меня живут пивные смурфики»), одет в тренировочные штаны, а на ногах кислотно-зеленые шлепанцы с белыми носками — для некоторых моих столичных друзей, совершенно шокирующий образ.



Но в шлепанцах на ногах и в носках, словно одетый в какую-то супергеройскую броню, он в любой мороз невозмутимо бредет из своего тягача к заправке или в кафе. Ага, мне кажется, иногда настоящие спасители выглядят именно так.