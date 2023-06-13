Делаю одно упражнение для зрения, которое помогает сразу. Доктор наук объяснила как оно работает (действует на цилиарные мышцы)

Правда, все равно забываю его делать.
Как, конечно, мы мало знаем про свои человеческие тела! В последнее время, изолировавшись в деревне, работать приходиться больше. Причем, работа такая – глядишь часов десять в монитор, поднял глаза в окно, передохнул, ну и снова всматриваешься в светящийся квадрат. Вечером выходишь посмотреть на закатное солнце, на сосны вдалеке. И понимаешь, что видишь довольно абстрактную картину — картинка тут и там плывет, размазывается. Ну, то есть деревья-то есть, а вот детали уже неясны. На ветке сидит не воробей или трясогузка, а просто какая-то птичка. В конце деревни идет то ли Сергей Николаевич, то ли Вера Константиновна.
В какой-то момент вспомнил про простое и известное упражнение для глаз, который давала мне Эрика Эскина, профессор и руководитель офтальмологической клиники. Эрика написала про это упражнение уже полгода назад, но я никак, как это обычно бывает, не мог выделить на него пять минут. Ах, много, много дел!
А тут вдруг случилось, звезды совпали, сошлись орбиты, выпали нужные карты: вышел на улицу, сел на пенек и решил вдруг сделать как говорила профессор. Это было самое короткое упражнение из ее списка. Заняло буквально несколько минут.
Вот само упражнение, мне кажется, я про него слышал давно:
Поочерёдно каждым глазом смотреть на точку вдали и вблизи с фиксацией взора на 5-6 секунд. Стараться рассмотреть детали. Повторить 4-5 раз.
Сделал один раз, потом второй, третий, а потом вдруг понял, что новогодние игрушки на дальней елке (да-да, торжественно висят с Нового года) вдруг стали вполне себе различаться. Шарики перестали быть пятнами, они снова стали шариками! Это, конечно, идеальный формат: тратишь две минуты и получаешь эффект. Мне стало интересно, а что же все-таки происходит – с точки зрения не магии, а физиологии. Написал профессору Эскиной про интересный эффект от упражнения, она мне все пояснила.
Эрика говорит: «В первом пункте упражнения происходит вот что: при взгляде вдаль расслабляются цилиарные мышцы. Биологически глаз человека настроен на постоянное переключение фокуса на разные расстояния и на то, что в нашей жизни должны присутствовать объекты для взгляда вдаль. К сожалению, в современной жизни это встречается редко, большую часть времени мы проводим в закрытых пространствах. Во второй части упражнения: во время взгляда на близкое расстояние мы, наоборот, напрягаем цилиарную мышцу, а также рефлекторно сужаем зрачок. Что происходит: снимается напряжение с внутренних мышц, а еще активируется циркуляция внутриглазной жидкости».
Короче, я вошел во вкус. Теперь каждый час отрываюсь от работы, выхожу из дома во двор, ну и смотрю на елочные игрушки. Наблюдаю, довольный, как возвращается зрение. Нет, конечно, это упражнение не помогает навсегда. Посидев час за компьютером, снова получаешь эффект размытой действительности. Но можно опять выполнить гимнастику – и вернуть четкость на какое-то время.
Эх, элементарных знаний о каких-то процессах в своем теле – это то, чего так не хватает периодически.
Рубрику ведёт
Антон Зоркинzorkinadventures в Яндекс.Дзен
Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.
Читайте также
Делаю одно упражнение для зрения, которое помогает сразу. Доктор наук объяснила как оно работает (действует на цилиарные мышцы)
«Всем управлять должна женщина, а не мужчина»: мнение дальнобойщика о семейном быте
«Он кричал "Папа"!» Хайп на акуле и смерти. Какие заголовки придумывали СМИ, рассказывая о нападении акулы
Случай на даче: «Обнаружила грабителя в доме, но не сказала мужу, потому что боялась драки. Правильно поступила?»
«Мужчины парят в воздухе у магазина». Почему растить ребенка на Крайнем Севере – страшновато