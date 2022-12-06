Десять часов на воздухе с бензопилой «Дружба»: мнение советского лесоруба о современном фитнесе

А вот небольшой (очередной) рассказ читателя Андрея Вострякова – про его работу лесорубом и отношение к физическим нагрузкам. Сейчас Андрею Викторовичу 82 года, а когда он начинал трудиться в лесах – едва исполнилось двадцать.

Сейчас Андрею Викторовичу 82 года, а когда он начинал трудиться в лесах – едва исполнилось двадцать. Вот, что он рассказывает:



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«Я в лесу проработал больше тридцати лет. В 60-х годах начинал в леспромхозе в Красноярском крае. Сам пилил, а под конец уже водителем устроился на лесовоз. Когда молодой — все нипочем, в телогрейке зимой в мороз пашешь часов по десять, ну и ничего, на танцы вечером еще успеваешь, силы есть.



Мне сейчас интересно было наблюдать, когда пошла мода на разный спорт. Молодежь какие-то шины за собой на тросе таскает, бегают по лестнице туда-сюда, канаты дергают. Внук у меня этим увлекается (кроссфит — прим. автора блога). Мне и в советские годы вся эта физкультура казалась чем-то надуманным, раздутым, изобретением сугубо для городских жителей.

Был у меня сосед в Красноярске — у него прогулка каждый день, зарядка утром, гимнастика. Худел он бесконечно. А у меня все само собой — десять часов на воздухе с бензопилой „Дружба“ (она тогда весила больше десяти килограмм). Сядешь на пенек, вздохнешь свежесть зимнюю — хорошо. Никогда не худел, диету никакую не соблюдал».