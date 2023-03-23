Девушка уехала в деревню, поняла, что запах пота и грязь под ногтями – нормально для мужчины

Зацепился за комментарий к одной из заметок и расспросил читательницу zorkinadventures Ольгу Королеву (44 года, Екатеринбург) про ее опыт жизни в деревне, про то, как поменялся ее взгляд на нас, мужчин.

Я родилась в Екатеринбурге, закончила тут институт, вышла замуж за моего Женю. В квартире мы прожили около пяти лет, все было стандартно – офис, парковки, кафе, торговые центры. А потом уехали жить в Краснодарский край к Жениному отцу: тот резко постарел, ему стало сложно управляться со своим фермерским хозяйством. Мы же решили попробовать себя в новом деле — тогда в стране как раз пошла мода на фермерство, все бросились работать на земле. Сдали квартиру, уехали.

Условия, в которых мы поселились, были далеки от привычных городских: дом из бруса, печка, вода – в колодце. Было нелегко, ссорились с мужем по-началу, потом наладилось. Но суть не в этом. Среди некоторых моих, городской девушки, наблюдений про жизнь в деревне, есть вот такое: за пределами города совсем другие представления о гигиене.

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В городе, если мужчина не моется каждый день – он сумасшедший, ему не место в обществе, и, конечно, не светит никакого будущего с женщиной.

Запах пота? Это что-то ужасно неприличное, девушки в городах от такого запаха падают в обморок и потом обсуждают с подругами «как от Васи плохо пахнет, какой ужас» (это не я придумала, так говорила моя подруга про своего знакомого).



Тоже самое – про грязь под ногтями. В деревне она вообще никого не беспокоит: ну черные ногти, что такого. Ты только что дрова рубил, из коровника пришел. А какие должны быть ногти после этого?

Я заметила, что через какое-то время жизни в деревне грязь под ногтями у меня уже не вызывала никого отторжения. Просто, значит, мужик работал! В городе же совсем другие требования – там нужно, чтобы ногти были подстрижены ровно, ну и вообще у нас в офисе, когда я работала, двое, кажется, парней делали, прости господи, маникюр.



Фермерами мы пробыли четыре года, потом все продали и вернулись в город. Но я получила очень хороший опыт, научилась проще относиться ко многим вещам в жизни, ну и про свое отношения к мужчинам – тоже узнала много нового. Чего и своим подругам желаю!