«Для меня это, конечно, был шок». Как сидят россияне в тюрьме в Тайланде

Олег Новоселов уже появлялся в моем блоге. В тайской тюрьме для мигрантов он оказался (из-за проблем с документами) несколько лет назад и уже описывал этот опыт для zorkinadventures. Попросил его и сейчас вспомнить какие-то нюансы.

«Сейчас я уже все это подзабыл, но тогда, конечно, был шок. Я домашний мальчик из Санкт-Петербурга, менеджер по продажам, ну и вдруг – в миграционной тюрьме. Сам, кстати, был виноват, расслабился.

Самое тяжелое, что помню, люди, толпы, ну и жара. Есть там камеры крытые, с крышей, а есть те, которые находятся на открытом воздухе. Соответственно, солнце шпарит, ты никуда от него деться не можешь. Всем жарко, все вспотевшие. Постоянно хочется пить (воду дают периодически, но она чем-то пахнет).

Сейчас, спустя время, не могу сказать, что прямо невыносимые условия, но чувствуешь ты себя в такой обстановке крайне растеряно и унизительно. Такое унижение на свежем воздухе, на солнышке.

В целом, в Азии, я так понял, нет какого-то особенного европейского отношения к заключенным, к тем, кто лишен свободы. То есть вот всех этих тем, чтобы «тюрьма была максимально комфортной, потому что лишение свободы самом по себе сложное испытание», этого там нет. Андерс Брейвик с приставкой PS4 и душевой – для Азии что-то из области фантастики. Ну и, как я уже говорил, тюрьма в Таиланде по сравнению с российской — жестче в сто раз. Наша вообще, если сравнивать, больше на санаторий похожа (по рассказам моих знакомых).

Кроватей, нар, ничего нет. Одна тряпка вместо подушки и одеяла, спишь на полу вповалку с кем-то еще. Народу в камере – толпа. Мое любимое сравнение — автобус в час пик, в жаркий день и без кондиционера. И так ты живешь изо дня в день. При этом русских, когда я сидел, не было вообще, чувствуешь себя одиноко.

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Фото: группы поддержки заключенных в Immigration Detention Center в Бангкоке (Тайланд).

Я бы не сказал, что тайцы какие-то садисты (хотя, тогда, когда я сам в тюрьме находился, мне именно так и казалось). Просто у них совершенно другая, как я сейчас понимаю, культура быта, нет этого привычного пиетета к бытовым условиям. Ну и вообще, что для нашего жителя города сущий ад, то для тайца видится куда менее драматичным. Никому, тем не менее, не желаю оказываться ни в какой тюрьме, ни в одной стране».