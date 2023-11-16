«Добился своего. Она отвергала 17 лет, но потом вышла за меня замуж. Так и не понял, судьба или случайность»

Продолжаю публиковать мужские истории, которые мы находим вместе с читателями.

Олег Назаров из Екатеринбурга – 42 года, инженер компьютерных сетей. Он написал письмо с историей о том, как добился своей жены спустя 22 года после знакомства. Вовсе не уверен, что его способ достижения семейного счастья — универсальный и годится для всех. Ну и сложно рассуждать про нюансы, услышав лишь одну сторону — его, мужскую. Но, в любом случае, интересная жизненная философия, любопытный финал истории. Ну и комментарии психолога, которого я попросил все прочитать, тоже любопытные. Слово, впрочем, Олегу.



Рассказ героя отредактирован для удобства чтения.

«Я всегда говорю – в мужчине главное упорство. Когда ты думаешь, что все пропало, ничего не получится, ну и идешь до конца. И все получается. Это работает в разных ситуациях. В спорте, в уличных драках, когда надо себя защищать. Бывали случаи, ты, вроде, пропустил ровно по челюсти, ничего не соображаешь. Думаешь, все, приехали. Отбиваешься сначала на автомате, через силу, а потом как-то ситуацию меняешь в свою сторону.

Не сравниваю, но у меня похожая ситуация с женой была. Думал сначала, это конец. Я проиграл. Но продолжал. И, в итоге, оказывается, что тот конец был только началом.

Мы знакомы с 18 лет. Первый раз предложил ей выйти за меня, когда мне было 20, мы тогда встречались год. Было очень обидно, когда она даже не раздумывая отказала. А потом и вовсе сказала, что хочет расстаться. На меня как бетонная плита упала. Но я никуда в гневе не убежал, остался рядом».

«Шли годы. Я был другом, при этом старался не навязываться. Маме отвезти вещи? Олег может. Встретить в ночи после работы, когда страшно идти одной? Хорошо. Нет, конечно, я и отказывал ей, не перебарщивал, как мне кажется, с помощью. Но и помогать тоже старался. Следующее сближение у нас случилось лет в 25. Мы прошли через какие-то свои романы, стали больше общаться, выходные вместе проводить. Я снова сделал ей предложение, а она снова отказала. Я почему-то не расстроился, а подумал: ну, ничего, если суждено быть вместе, значит будем. Я довольно уверенный в себе человек, с детства занимаюсь спортом, характер выдержанный. Драмы для меня не было. Снова стал ждать».

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«В какой-то момент она вышла замуж, недолго пробыла в браке, снова осталась одна. Я уезжал в командировки, ездил работать в другой город, но мы все время поддерживали какую-то связь. Я помогал, чем мог – советом, ну или физически, как и раньше. Наверное, кто-то называет таких как я „запасной аэродром“. Но я-то всегда знал, что я — основной.

Прошло, наверное, еще лет десять. Мне уже было под 40 и я, хоть и побывал в долгих и серьезных отношениях, но так не женился. Для меня свадьба – серьезный шаг. Не хотелось связывать себя тогда, когда я не был в этом шаге уверен».

В итоге, нам было уже по 37, когда мы сблизились в следующий раз. Где-то около года мы снова, как и десять лет назад, ходили в кафе, смотрели кино, ездили к чьим-то родственникам. Можно сказать, опять встречались. Все очень банально, но я чувствовал, что появилась какая-то новая близость. И я, хоть и было страшновато, в третий раз сделал ей предложение.

«Она согласилась. Это, наверное, был самый странный день в моей жизни. Честно скажу, я не очень-то уже и верил в удачу. Просто делал то, что считал должным. Не получилось бы, подождал бы еще.

Мы вместе уже четыре года, у нас двое сыновей – я счастлив, она, мне кажется, тоже. Когда мальчики вырастут, я попробую донести до них, на примере собственного опыта, мысль: в мужчине главное — упорство. Пусть иногда приходится быть упорным много лет».