Егерь из деревни: «Городские жители беспомощны и разучились думать своей головой»

А вот еще одно мужская жизненная концепция – реакция читателя zorkinadventures на пост «Настоящему мужчине туалет в доме не нужен, только на улице». Андрей Жолобов рассказал про свой взгляд со стороны на жизнь в городе. Никаких компромиссов, все как я люблю! Рассказ героя отредактирован для удобства чтения.

«В городе человек не ценит простых вещей, становится расхлябанным»

«Сейчас мне 66. Получилось, что последние 26 лет я живу в деревнях. Рядом никаких городов, леса. Жил на кордоне в заповеднике, в избушке при охотничьем хозяйстве, сейчас переехал в родительский дом – старенький сруб с четырехскатной крышей. До ближайшего поселка — 25 километров, до большого города, Екатеринбурга — 170. В городе бываю часто — моя работа связана с охотой, туризмом и городскими людьми. А еще к сыну часто приезжаю, сижу с внуком — у них большая трехкомнатная квартира на окраине. Постоянно общаясь с людьми, которые живут в условиях города, и у меня сложилось четкое мнение: город отдаляет человека от реальности, человек перестает ценить простые вещи, становится расхлябанным».

«Городской житель привык, что все за него делает государство»

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«Взять, вот, воду. Да, я уже давно не таскаю ведра из колодца в баню, возраст не тот: у меня скважина и накопительный нагреватель. Я открываю кран в ту секунду, когда мне требуется горячая вода и закрываю тогда, когда она мне не нужна. Знаю – в баке 50 литров, если буду лить без остановки, вода кончится быстро. В городе ты включаешь кран с горячей водой и можешь идти пить кофе, она будет литься.

Или же мусор о котором так много говорят. В городе ты потребляешь без остановки, после тебя остаются пакеты из-под пельменей, коробки от сока, оболочки от колбасы, еще и еще. Ты совершенно не думаешь про все эти отходы, а просто бездумно набиваешь мусорные мешки, которые потом кто-то вывезет и отвезет неизвестно куда – тебя это не касается. Я же, живя в деревне, понимаю — мне этот мусор потом сжигать или вывозить самому (никакие мусорщики в деревню не приезжают). А если выкину на улице — этот мусор ветер будет еще год гонять по всей деревне».

Говорят, что все эти удобства (вроде бесконечной воды, вывоза мусора) освобождают человека от забот, дают ему возможность заняться важными делами. Какими такими важными? Просидеть в соцсетях лишний час?

«Вода, кран, вроде мелочь, но такие мелочи хорошо дисциплинируют. Вижу, что городские жители более расхлябанные, чем мы, деревенские (те, которые не пьют под заборами, разумеется, а нормально работают). Городские привыкли, что все за него делает государство, а когда механизм государства почему-то дает сбой, человек оказывается беспомощным. Я так жить не хочу».