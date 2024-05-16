Эта квартира в российском городе стоит всего 100 000 рублей. Рассказываю, что и где вы за эти деньги получите. Вариант?

По работе мне периодически приходят разнообразные письма. Есть весьма интересные. Вот, к примеру, эксперты «Авито.Недвижимости» обнаружили самую дешевую квартиру в России (из тех квартир, чьи объявления висят в интернете).

100 000 рублей! В Москве такая сумма – бюджет на неделю, который некоторые тратят на походы по ресторанам. Но, впрочем, расскажу про квартиру. Общая площадь 26 квадратных метров. Вот комната.

Фото: «Авито Недвижимость»

Поглядите, неплохо же? Весьма в хорошем состоянии диван (он раскладывается). Книжные полки, люстра. Да и ремонт, в целом, очень даже приличный. Два, кстати, ковра для любителей ретро.

Потолки, между прочим, 2.8 метра! Просторно.



Еще есть трюмо, полки. Из техники – телевизор (пусть и ламповый), DVD-проигрыватель (а к нему куча дисков на полках). Вся техника, указано в объявлении, достается покупателю.

Фото: «Авито Недвижимость»

В коридоре – стиральная машина. Тоже не самая современная, но вполне рабочая. Постирать одежду – да, пожалуйста.

Вот кухня, тут тоже есть техника – микроволновка. Вытяжка, газовая плита. В целом, по обстановке, все чистенько, пусть ремонт не самый свежий, но, напомню, все это за 100 000 рублей. Многие жители столицы за эти деньги на машину зимние колеса не смогут купить. А тут целая квартира!

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К примеру, похожую по метражу квартиру предлагают в Москве далеко не за 100 000 рублей, а за 7 200 000. Не в центре, а в Красногорске, то есть за МКАДОМ. Вот так она выглядит.

В московской квартире, конечно, ремонт получше, но и цена, при схожем метраже, сильно больше. Сами поглядите: в жилище с коврами за квадратный метр просят 3 846 рублей, а в московском Красногорске уже 276 923. Разница чувствуется, согласитесь?

Итак, важный вопрос: а где же находится квартира, которую прямо сейчас можно купить за 100 000 рублей?



Добро пожаловать, Вуктыл, республика Коми. Тупиковый населенный пункт в западном предгорье северного Урала. Здесь живет около 9 000 человек. Собственно, на этом фото – весь городок.

Фото: nbrkomi.ru

Вокруг леса, течет река Печора. Конечно, в отпуск на Канары отсюда не поездишь, минус. Хотя, как мы помним, Канары нам сейчас и не нужны.



Повсюду тайга, железнодорожного сообщения нет. Можно сюда доехать по автомобильной дороге, ближайший крупный город — Ухта, до нее километров 300 не очень хорошей дороги, на пути — река, паром (зимой — зимник).

Можно еще улететь на вертолете. В местных соцсетях публикуют объявления вроде «рейс в среду, детям бесплатно». Но, в целом, так ли надо отсюда куда-то уезжать? У меня есть друг, который живет в пределах Садового кольца в Москве: так он ходит только в близлежащий магазин, в другие районы не ездит, в отпуске не был лет двадцать. Какая разница, где жить тогда?



Тем более, поглядите, у нашей квартиры за 100 000 вполне неплохая инфраструктура рядом. В двух шагах – лыжная база (то есть можно и спортом заниматься), есть «Магнит» и «Пятерочка», «Товары для дома»

Фото: Яндекс. Карты

Кто-то скажет, какое безумие! Покупать квартиру где-то в лесах! Ну а брать в ипотеку на 20 лет крошечную квартиру в Москве – меньшее безумие что ли? Работать круглые сутки, чтобы отдавать деньги банку, стоять в пробках каждый день... При том, что многим людям эта Москва не очень-то и нужна, всю жизнь многие из нас двигаются по каким-то однообразным маршрутам: из магазина — домой, ну, может, в гости еще заехать.

Поэтому, как мне кажется, такая квартира в Вуктыле – ну чем не вариант?

Сделал пару кругов на лыжной базе, в «Пятерочку» заглянул за курицей, зашел в «Товары для дома» за новыми занавесками. Потом домой пошел – смотреть последнее видео откуда-нибудь из Папуа — Новой Гвинеи. Интернет-то в момент переносит нас в любую точку мира – и не важно, где ты, в столице или в квартире по адресу Комсомольская улица, 13, город Вуктыл.

А вы бы переехали?