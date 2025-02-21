«Это невероятно»: москвичка много лет записывала чужие женские разговоры

Моя бывшая коллега, 33-летняя Алена Сафонова живет в дальнем конце Москвы — в Котельниках, а ездит на работу через весь город на метро «Водный стадион». Алена принципиально продала машину и стала пользоваться общественным транспортом, когда поняла, что стремительно набирает вес. Чтобы разнообразить свои поездки (два автобуса и один троллейбус) Алена начала записывать разговоры других пассажиров. За несколько лет у нее набралась огромная коллекция самых разных разговоров, некоторые выглядят максимально странно. Своего блога у Алены нет, поэтому она любезно разрешила мне пользоваться иногда ее коллекцией.
Алена рассказывает: «Люди чаще всего и не думают о том, что их кто-то слышит. Они воспринимают прохожих как какие-то декорации. Встретился, прошел мимо и больше никогда не увидишь. Наверное, такая защита жителей большого города от огромного количества людей. Поэтому в присутствии меня что только не обсуждали. Семейные вопросы, разводы, браки, признания в любви и все такое. А вот несколько женских цитат, посмотрите»
«Мое сердце принадлежит Леониду. И Боре. Но я хотела бы вернуть Максима, как думаешь, можно?».
Где и кому: эскалатор на «Пушкинской», девушка лет 26, говорит своей подруге.
«Хочу бросить мужа и остаться жить с собакой. Муж лежит на диване и рассуждает, а Шуберт любит гулять и все время молчит. Хотя есть минус — линяет».
Где и кому: женщина лет 50 — другой женщине-ровесница, автобус 12к на Новорязанском шоссе).
«Я женюсь на том, кто подарит мне айфон. Прямо сразу — без разговоров. У моего экран уже весь в клочья».
Где и кому: девушка 19 лет — парню постарше, автобус 157).
«Мы с мужем 24 года вместе. Честно говоря, мне больше никто не нужен. Я бы хотела прожить с ним еще столько же».
Где и кому: женщина лет 60, своей такой же знакомой, автобус 229, Крылатское).
«У папы есть ужасные привычки. Например, проводить без меня выходные. Рыбалка! Как я ее не люблю. Но я обожаю, когда твой папа утром готовит мне кофе и завтрак, за это я готова все простить и всегда».
Где и кому: женщина лет 50 — сыну лет 15, 384а на Ленинградском проспекте).
«Обожаю своего Гришу. Когда он мятый, усталый, замученный. Хочется сразу его накормить, одежду постирать. Хотя мы уже десять лет в браке!».
Где и кому: женщина чуть за 30 своей подруге или коллеге — на улице Знаменка в центре Москвы).
«Попробуй его послушать просто, не спорь. Ну и что что ерунду несет. Ты выслушай, покивай. Мужчине выговориться нужно, чтобы его по голове погладили, сказали, что он прав. А потом делай с ним, что хочешь!».
Где и кому: женщина лет 40 — дочке лет 20, кафе «Кусочки» на улице Шаболовская).
«Это шок. Я его люблю, а он любит меня. Это как в кино что ли? Такое бывает вообще? Все мои мужчины до этого относились ко мне так, словно я уговорила их быть со мной вместе».
Где и кому: Девушка лет 25 — подруге примерно того же возраста, лавочка в районе улицы Заморенова).
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Антон Зоркинzorkinadventures в Яндекс.Дзен
Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.
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