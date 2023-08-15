«Это существо грело меня в лесу всю ночь. Так и не понял, волк это был или собака»: ребенок потерялся в чаще и был спасен непонятно кем

Новая история от читателя. Андрей Васин рассказывает историю из детства: как его спасло ночью в лесу какое-то существо. Волк? Собака? А, может, и не было никого? Рассказ отредактирован для удобства чтения.

В детстве мы с родителями часто переезжали. Сначала жили в Карелии, а потом, когда мне исполнилось шесть, попали в Новосибирскую область. Сейчас мне 57 лет и я до сих пор не понимаю, что тогда произошло.

Так получилось, что мы тогда часто ссорились с родителями. Я так понимаю, что им было сложно после переезда, да и мне нелегко. В итоге, я завел такую привычку – уходить из дома. А жили мы тогда в частном доме, на краю поселка. Вокруг — лес, единственная автобусная остановка где-то в поле.



Сначала я на пару часов уходил, бродил где-то среди гаражей. Потом на половину дня пропадал. Это был у меня, я так понимаю, такой протест против родителей. И вот одежды я решил уйти на неделю. Взял с собой хлеба, черного. Набрал воды в стеклянную банку, закрыл крышкой, какой-то плед нашел, бросил все это в старую авоську, ну и пошел в лес.

Почти сразу потерялся. Роста я был небольшого, сначала в один овраг спустился, потом во второй. В итоге, совершенно потерял чувство направления. Вокруг только огромные деревья. Впрочем, до вечера я сохранял спокойствие.

Фото: Wikimedia

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А потом стемнело, ну и мне стало не по себе. Похолодало резко, луны за облаками не видно. Но желание что-то доказать родителям было сильное. Поэтому я завернулся в тряпку, лежал, как мне кажется, несколько часов, потом все-таки заснул. А вот когда под утро проснулся, дрожа от холода, то запаниковал.

Я плохо помню, что происходило в следующие сутки: не могу быть уверенным, но, как мне кажется, я то рыдал, то звал на помощь и все время куда-то шел. А, может, это сейчас мне так кажется, ну и я выдумываю.

Как мне потом сказали, я чудом выжил. Была осень, ночи холодные.

Но вот какой воспоминание у меня сохранилось: ночью, когда мне уже невыносимо холодно, ко мне в темноте приходит собака и ложиться рядом со мной. Греет. Утром еще какое-то время она меня грела, а потом встала и ушла. Я тоже поднялся и вдруг вышел на проселочную дорогу, где меня и подобрал какой-то, вроде, охотник. Как потом оказалось, ушел я километра на три от дома, сделал какой-то крюк. Отморозил себе два пальца на ноге.

Папа мне потом сказал, что про собаку мне все приснилось. Но я точно помню, как выглядело это существо, помню, что было теплым. Я потом, спустя несколько месяцев, увидел на картинке точно такое же существо, а там подпись – «волк».

Как комментирует эту историю психолог Наталья Курганова: «Мне сложно судить о том, могла ли собака или волк прийти на помощь: я не разбираюсь в поведении животных. Но могу сказать, что вполне возможно, что никакое животное не приходило. И это воспоминание – реакция детского мозга на стресс, создание ложного воспоминания».

Мы прожили в Новосибирской области еще где-то год. Поселок маленький, все друг друга знают, никакой собаки, похожей на ту, мою, я там не видел. Однажды мне показалось, что я вижу силуэт на фоне леса, но это точно уж, наверное, игры разума.

Мне позже знающие люди сказали, что волк бы никогда к человеку вот так бы не подошел. Ну я-то очень хорошо его помню».