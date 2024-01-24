«Это уникальные люди!» Врач поясняет, почему бомжи – в сто раз круче нас с вами

Антон Петлицин – реаниматолог, нарколог и психиатр. За свое время работы с самыми разными людьми Антон повидал многое. Среди его клиентов были и звезды шоу-бизнеса, и весьма высокопоставленные чиновники. Он не раз видел, как люди с самой вершины социальной лестницы падали вниз (ну или с достоинством спускались) на самое дно, пропадали. Он вскользь упомянул мысль, которую я уже слышал от медицинских работников, но не акцентировался. Про людей без определенного места жительства. Вот этих – дурно пахнущих, спящих в переходах, потрепанных, побитых жизнью. Про бомжей, короче.

Согласно данным Росстата, большая часть российских бездомных живет в городах (10 696 человек) и лишь 589 – в сельской местности.

Антон уверяет: не стоит так уж недооценивать бомжей, что, по-своему, это уникальные люди, которым в чем-то можно даже позавидовать.

«Я понимаю все скептическое отношение к бомжам, нас отталкивает их пугающий социальный образ, который находится за гранью наших представлений. Между тем, если подходить к ним отстранено, то это, безусловно, уникальные люди. Это люди с невероятным, выдающимся здоровьем. Олимпийские чемпионы, своего рода, которые могут выдерживать колоссальные нагрузки.

Пример из практики. Мужчина, 56 лет. Быстрый взлет в молодости – хорошая должность, деньги, жена, двое детей. Начинает злоупотреблять и за десять лет проходит путь до самого низа. Теряет работу, семью, квартиру. Живет на улице (и не в Москве, а в Новосибирске, где морозы сильнее). Никотин и спирт в диких количествах на протяжении многих лет».

Вообще-то слово БОМЖ изначально использовали советские милиционеры в протоколах, но позже слово стало сленгом, а теперь используется повсеместно.

Реклама

Фото: freepik.com

Повернись жизнь иначе, они бы, выражаясь образно, могли дожить и до ста нет. Возьмем даже то токсическое воздействие, которые они испытывают – десятки лет потребления. Большинство из нас уже давно бы сгинули с этого света из-за каких-то сопутствующих заболеваний, органы бы просто не выдержали.

90% людей не выдержали бы таких нагрузок.

Между тем, бомжи не только живы физически, способны сами передвигаться, добывать себе еду, но и делают все это в тяжелых для современного человека условиях, подвергаясь воздействую холода, жары. Тоже самое и иммунная система – представьте себе сколько в них попадает патогенов, вирусов, бактерий. Имейте ввиду, что они не имеют доступа к благам современной медицины. Мы, чуть что, бежим за антибиотиком, каплями в нос.

Представляете какой мощной должна быть иммунная система бомжа, чтобы блокировать все эти вредоносные организмы самостоятельно?

Согласно данным Росстата, в России 11 285 человек бездомных. Эта цифра с 2010 года уменьшилась в шесть раз (тогда было 64 077).

Я, например, считаю, что бомжи – уникальные объекты для исследования человеческих организмов»