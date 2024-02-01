Главные страхи москвички. «У меня никогда не будет трехкомнатной квартиры, мужа, нового автомобиля».

Андрей Лобов, психолог с восьмилетним стажем работы с москвичами, рассказывает про то какие не самые логичные страхи одолели жителей столицы в последние годы.

Андрей говорит: «Я работаю с мужчинами и женщинами, но женщин приходит все же намного больше. Средний возраст – от 25 до 40 лет».

«У меня никогда не будет трехкомнатной квартиры»

Так мне с испугом заявила одна девушка. Финансовые кризисы последних лет обострили у людей страх не достигнуть намеченного материального уровня жизни. Другой мужчина очень переживал, что цены на автомобили поднялись, он даже в кредит не может купить замену своему старому Chevrolet Lanos.

«Это что – мне всю жизнь теперь на нем ездить. Как я в глаза друзьям буду смотреть?». Сытая середина 2000-х годов выработала у людей ошибочную схему: многие до сих пор считают, что можно бесконечно повышать уровень своего потребительского быта. Таким людям пытаюсь пояснить, что время давно изменилось, не следует свое психическое здоровье ставить в зависимость от машины или квартиры

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«У меня никогда не будет мужа»

«Ну, или жены – мужчинам эти страхи, если покопаться, тоже свойственны не меньше. Кажется, огромный город, который просто кишит людьми противоположного пола: только иди и выбирай. Есть приложения для знакомств, сайты.

Между тем, огромное количество людей, несмотря на наличие возможностей, по-прежнему, очень сдержаны в контактах. Словно сейчас не XXI век, а какие-нибудь 1970-е годы: знакомятся в гостях, на работе, общаются с двумя-тремя лучшими друзьями. Требования к партнеру максималистские (жена – красавица и чтоб зарабатывала, муж — красивый, благородный и богатый), а возможность выбора ограничена. В итоге, человек в самом расцвете сил живет один дома с котом».

«Я боюсь потерять близких»

«Это новый страх, который обострился в последнее время из-за пандемии. Люди поняли, что окружающий мир, на самом деле, совсем не безопасен, что близкие не вечны.

Я, кстати, не пытаюсь совсем убедить их в обратном. Ощущение, что ты можешь что-то потерять часто дает возможность ценить это что-то больше».