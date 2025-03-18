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Как обманывают туристов в Таиланде: рассказывает гид

Как обманывают туристов в Таиланде: рассказывает гид

Антон Елин, туристический агент и давний читатель этого блога. Он много лет работает с азиатскими странами, Антон рассказал про самые частые виды мошенничества с которыми сталкиваются туристы в Таиланде.

В целом, это довольно безопасная страна, на курортах и власти и владельцы бизнесов стараются следить за порядком. Но попасть в неприятную ситуацию, конечно, все равно можно. Моя теща ездит (спасибо мне) в Таиланд уже пятый год подряд и попала, кажется, почти в каждую из описанных ниже ситуаций. Что-то рассказала она, что-то — мои постоянные туристы. Некоторые ситуации приходилось разруливать самому.

Итак, начнем.

Одно из самых распространенных жульничеств – практика «дешевых» экскурсий. Туристу делают привлекательные предложения различных туров или развлечений, например, поездки на острова, экскурсии на байках. Стоимость кажется очень низкой, однако при более подробном рассмотрении может оказаться, что в нее не включены многие другие расходы: входные билеты или аренда оборудования, что в итоге сильно увеличивает итоговую сумму.

Бывает все еще хуже: однажды туристы приобрели билеты на экскурсии на острова. Заплатили деньги и обнаружили, что на месте их никто не ждет, а экскурсии не проводятся. Обманщики исчезли, весьма значительные суммы денег (речь шла про вип-отдых за тысячи долларов) тоже испарились без следа.

Стоит упомянуть обман с билетами на автобусы и другие виды транспорта. Туристы могут приобрести поддельные билеты или билеты по завышенной цене от посредников. Часто такие мошенники работают на вокзалах и в туристических зонах. Так вот потом оказывается, что билеты не действительны.

В целом, преступность в Таиланде особенно велика в многолюдных местах – на Пхукете, в Краби или Паттайе. Кражи личных вещей (телефоны, деньги) вполне себе распространенный вариант — оставлять без присмотра нельзя. Поэтому стоит быть особенно внимательным, на рынках, около туристических аттракционов, в больших магазинах.

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Антон Зоркин

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Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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