Как Сергей пытается знакомиться с девушками в «Тиндере» Сенегала. Что из этого выходит

Мой старый знакомый Сергей Кутепов (бывший промоутер, продюсер и диджей) еще пять лет назад оказался в Сенегале, поселился в Дакаре с супругой, потом развелся. Жена уехала назад в Россию, а Сергей остался. По-началу он страдал, играл в компьютерные игры, а потом решил снова начать знакомиться с девушками. Путь понятный: Тиндер, сайты знакомств. На протяжении последних трех месяцев Сергей старается познакомиться и, может быть, найти ту самую. Регулярно снабжает меня фотографиями и комментариями, любезно согласился рассказать о своем опыте в блоге. Итак, вот что говорит Сергей.

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«Мне, честно говоря, еще в Москве надоели эти столичные замашки. Девушки хотят денег, спрашивают какая у меня машина. Я очень люблю русских девушек, но что-то разочаровался за свои 38 лет. Решил попробовать свою в Сенегале, ну раз уж все равно там живу.

Вот какие нюансы заметил лично я, пытаясь познакомиться с местными девушками. Несмотря на то, что Сенегал – страна, в большинстве своем, мусульманская, в Дакаре, где я живу, вполне себе можно заказать свинину, вино. Другое дело, что девушки тут часто вообще не пьют, лично мне это мешает. Я сам-то вполне себе могу пропустить бокал-другой (ну ладно, ладно, вру, скорее, бутылку) за вечер.

Что еще мешает знакомству. Во-первых, поскольку Сенегал страна крайне не обеспеченная, у большинства людей тут с гаджетами совсем не как в Москве. Телефоны старенькие, камеры тоже. В итоге, и фотки в профайлах у девушек часто мутные, ничего не разберешь. Я такие фотографии размещал в начале 2000-х. Но тут ничего не поделаешь, бедная страна. Первым делом подарю своей любимой (если найду ее) – хороший телефон!

В отличии от российских сайтов знакомств и дэйтинг-сервисов, сенегальские девушки не стараются на фото выглядеть так, словно их только что позвали сниматься для глянцевого журнала.

Ну и непривычно видеть девушек на фото в таком довольно обыденном виде. У нас у каждой второй девушки есть фотосъемка, заказанная у какого-то фотографа, с макияжем над которым поработал стилист. Кстати, мне в этом смысле сенегальский тиндер и сайты знакомств больше нравятся: тут девушки на фото чаще выглядят естественно.

Есть еще такая тема, я вначале не знал, очень удивлялся. То ли из-за климата, жары, то ли еще из-за чего-то, но у большинства девушек тут короткие волосы, не растут. Поэтому голову они украшают косичками. Приходит девушка с огромной косой, следует иметь ввиду, что на 99 процентов это искусственные волосы.

Еще любопытная общая черта сенегальских девушек, в своем профайле они указывают, что легко готовы покинуть родную страну. Некоторые прямо с этого и начинают беседу. Такой поворот, конечно, расхолаживает, я не отвечаю обычно.

Вот, например, мы долго переписывались с Зарой, которая почти сразу сообщила: «На сайте в поисках настоящей любви и брака и готова переехать из Сенегала в любой момент».

Очень, кстати, приятная девушка, но мы как-то даже не встретились. То я занят, то она. Короче, пока я только присматриваюсь, буду рассказывать о том, как и что у меня проходит. Например, следующее свидание у меня с прекрасной (судя по фото) Jamila. Снимок сейчас не покажу, чтобы не сглазить. Продолжение, короче, следует.