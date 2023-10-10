Копатель могил: «Не испытываю эмоций, когда рядом плачут люди. Даже если моя маленькая внучка плачет»

Мужские профессии – такие разные, так по-разному на нас, представителей сильного пола, влияют. Возвращаюсь в этом блоге к такой старейшей мужской профессии – копатель могилы. Андрей Киселев, 59 лет. Я уже описывал вкратце его жизнь: родился в интернате, служил на флоте, в 1990-х попадал в разные криминальные ситуации. В 2000-х, после серьезной автомобильной аварии («врачи сказали, что ходить больше не буду, но через год я все-таки сделал первые шаги») решил, что приключений на его жизнь хватит. Последние 16 лет работает на кладбище в Новосибирске. Любая профессия меняет людей, Андрей рассказал как на него повлияла работа копателя могил.

«Считается, что наша профессия связана с людским плачем. На самом деле, это, конечно, не так. Я видел как толпа подростков, им лет по 14-16 было, смеялась. Взрослые пытались заставить замолчать их замолчать, а они – ну ни в какую.

У каждого своя реакция на стресс, я вообще не понимаю, почему слезы – это якобы показатель горя.

По-моему, ты можешь смеяться, молчать, что угодно делать, если тебе так легче. А вообще, я не то чтобы часто слышу плач – люди, чаще всего, просто стоят и молчат.

Помню, правда, в начале 2000-х, был какой-то период в работе, когда все вокруг рыдали.

Я еще только работать пришел, тяжеловато было. Я тогда, видимо, к плачу стал относиться как к чему-то обычному. Ну, нужно человеку проплакаться, пожалуйста. Это как чихнуть, икнуть. То есть плач не вызывает у меня рефлекса побежать и начать спасать, успокаивать кого-то.

Моя бывшая жена на это очень обижалась – расстроится, глаза на мокром месте, а я никак не реагирую, словно мне все равно.

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Сейчас мы развелись, иногда ко мне привозят внучку, ей четыре года. Когда только родилась, плакала – а я ничуть не бежал к ней, пережидал, когда сама успокоится. Сейчас немного обучился реагировать. Но это не значит, что я лишен эмоций или еще что-то в этом духе. Просто личная реакция на плач, так работа отразилась. Говорил с мужиками-коллегами — у них такого нет. У одного, например, другая особенность проявилась: его от огорода воротит. Жена летом на дачу тянет, огурцы, картошка. А он копать — ну ни в какую, лопату видеть не может. Я же, наоборот, у себя на даче половину участка могу перекопать. Встанешь на рассвете, возьмешь лопату, копаешь, думаешь о чем-то…»