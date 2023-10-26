«Лазая по деревьям на кладбищах, я зарабатываю 200 000 рублей в месяц». Как трудятся в России высотные пильщики

Кто вот сказал, что в регионах невозможно, нереально заработать денег? Герой этого блога, 37-летний Владислав Резяпов, живет в Ульяновске и получает в месяц сумму, которую и в Москве далеко не все видят. Конечно, и потрудиться Владиславу приходится. Его рабочий день: на высоте несколько десятков метров он орудует огромными пилами, рискует, конечно, здоровьем. Арборист (высотный пильщик, грубо говоря, деревьев) – профессия, которой нет в официальном общероссийском классификаторе профессий.

Поскольку моей профессии официально в России не существует, то и выучиться в государственном заведении на нее нельзя. Есть только «вальщик деревьев». Но, конечно, сравнивать профессию вальщика, который пилит деревья «с корня», и арбориста, который работает на большой высоте – никак нельзя.

По-хорошему, моя профессия подразумевает, что я деревья не только пилю, но еще и лечу. Но в реальности 95% моих обязанностей – спил и обрезка аварийных деревьев.

В основном, приходят заказы от государственных учреждений — школы, детские сады и, конечно, кладбища. На кладбищах работаю часто, это один из самых сложных объектов.

Под кроной дерева стоят памятники, расстояние между оградами редко превышают 50 сантиметров. Можете себе представить, как сложно распилить по частям огромный тополь, высотой, скажем, 50 метров и диаметров ствола – 180 сантиметров? Это при том, что площадки для работы на земле не хватает.

Владислав Резяпов говорит: "С 2011 года, до того как стать арбористом, я работал промышленным альпинистом. Накопил опыт и знания – как работать с тяжелым грузом и инструментом на высоте. Это, конечно, сильно помогло мне в будущей работе".

Если работать каждый день, то через неделю спина уже не выдерживает нагрузки, нужно отдыхать. В основном, конечно, страдают запястья и спина, так что турник и тренажер для рук – это наши «лучшие друзья».

Знакомые часто предлагают мне походить с ними за компанию в тренажёрный зал — поддерживать себя в форме. Ответ у меня один — не один спортсмен за тренировку не поднимет столько килограммов, сколько поднимает арборист за свой рабочий день.

На фото всего три пилы, но у Владислава их больше. Он говорит: "Сейчас в моем арсенале 8 пил. Ничего не лежит без дела, весь этот инструмент я использую в работе.

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Платят мне, бывает, за дерево, ну или целиком за объект – зависит от заказа. За 2019 год, за свою работу арбористом в Ульяновске, я смог заработать около 2,5 млн рублей. Тут, конечно, необходимо учитывать, что обслуживание бензопил тоже обходится недешево. За год потратил на это, наверное, около 10 000 рублей.

Владислав Резяпов перед поверженным деревом (а недавно Владислав был на самой его верхушке).

Чем мне нравится моя работа? Заработок за пару дней часто равен среднемесячной зарплате по региону.

А еще это работа на свежем воздухе, поэтому можно насладится природой и посмотреть на все с «птичьего полета». Есть, конечно, и минусы. Например, затраты на хорошую экипировку и снаряжение сравнимы со стоимостью средней машины (250 000 – 300 000 рублей.). Еще нужен нормальный автомобиль, как минимум, микроавтобус (и желательно с полным приводом). Ну и риск, без него никак, все же каждый день — работа с режущим инструментом, который не прощает ошибок и беспечности.