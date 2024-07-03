Мастер спорта по боксу – про самое эффективное средство в уличной драке

Эта тема, пожалуй, стара, как мой блог в Дзене. Еще когда я только начинал вести блог, то публиковал самые разные мнения читателей – кто-то считал, что драться вообще не нужно (учитывая сколько камер стоит на улицах и как легко нанести кому-то вред, сесть в тюрьму). Кто-то писал, что всегда носит с собой нож, другой уверял, что знает как бить, чтобы выключить противника за секунду. И вот очередное мнение читателя – 46-летний Андрей Губанов рассказывает, что думает насчет уличных драк.

«Я вырос в Новокузнецке, точнее, в пригороде. В очень, как сейчас принято говорить, неблагополучной семье. Хотя у нас там других, кажется, и не было. Четыре ребенка в семье, папа – авантюрист с тюремным прошлым, появлялся дома примерно раз в полгода.

Мама работала на трех работах, а в свободное время пила. В итоге, мы, четверо сыновей, были предоставлены сами себе. Драться, мне кажется, я научился чуть ли не одновременно с тем, как стал нормально говорить.



У нас был большой двор, где гуляли дети и подростки: в одном углу сидят в беседке здоровые лбы, ребята лет по пятнадцать, в другом возятся трехлетки. Родители где-то тут же. Спорт и соревнования меня спасли. Хотя тренер мой тоже пил, как не в себя. Но за нас, своих подопечных, очень переживал.

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Так вот за свой многолетний опыт драк, я видел много – как уезжали в тюрьму ребята, которые просто защищали свою девушку от придурков на автобусной остановке. Как от одного удара падали, засыпали и больше никогда не просыпались. Жизнь многих людей перечеркивал один неудачный удар.

За годы всяких противостояний я понял, что самое эффективное средство, которое спасет любого чемпиона мира по боксу – газовый баллончик. Скольких людей он спас от тюрьмы, от травм?



Я использовал его в серьезных ситуациях раза три, могу сказать, что те случаи совершенно непонятно чем могли бы закончиться. Это идеальное средство, которое мгновенно остужает нападавшего. Какой бы он не был, большой, сильный, суровый, когда у тебя жжет глаза, когда глаза горят, когда ты ничего не видишь, вряд ли можешь кому-то причинить вред.



Однажды я залил баллоном троих — и спокойно ушел. А начни я сними рубиться, непонятно чем бы кончилось. Если подсчитать, скольких крутых парней, боксеров, каратистов, баллончик спас от серьезных последствий, то это будет, мне кажется, внушительная цифра.

Мне некоторые друзья говорят – заливать баллончиком противника это не по-мужски! Я лучше биться буду, как воин. А по-мужски оставлять жену с ребенком, пока ты по 114 статье (в лучшем случае) за «превышение самообороны» будешь сидеть в местах весьма отдаленных, а?