Москва без тепла и света – к такому мы были не готовы. Сбылось пророчество дяди Пети – «и станут ваши гаджеты кирпичами»

Это были картины из жизни после конца света. Друзья присылали мне снимки, которые казались компьютерной графикой: черные московские многоэтажки с потухшими окнами. Причем, в каких-то местах вместе с электричеством в России отключались, холодея и батареи отопления.

Обычно кажется, что темнота и холод, картины из какой-то другой жизни. Ну правда, о чем тут беспокоиться нам, живущим в мирном мире теплых батарей и, кажется, бесконечного электричества, которое питает наши приборы, гаджеты, устройства. Фены, игровые приставки, пылесосы, триммеры для бороды… Да что там скромничать – всю нашу жизнь питает!

Фото: Армен Майтесян

И вдруг – темнота, батарейка в углу экрана трагически мигает, оповещает о малом заряде смартфона. Доставка еды? Вызвать электрика? Позвонить психоло…

Телефон отключается. Отключаются все привычные нам рефлексы, которые помогают жить в городе.

Но не у всех.



Все мы периодически встречаем таких мужчин, которых обычно считаем сумасшедшими. Дяди Славы, Пети, дяди Володи и Коли.

Они ворчат: «вот отключится электричество, перестанут работать эти ваши гаджеты, остановятся лифты, молокоотсос замрет, Dyson превратится в бесполезную палку. Тогда-то и поймете!».

Эти мужчины ходят по мирному городу, носят в рюкзаках не патчи от мешков под глазами, а пауэрбанки, ножи, аптечки первой помощи. Держат дома фонари на батарейках, газовые горелки, запасы газа, спальные мешки…

И вот однажды во тьме погасшей (что-то с подстанцией) многоэтажки вы видите единственное светящееся окно – в той квартире на модной стеклокерамической варочной панели стоит газовая горелка, варит суп мужчина. Горят свечи, фонарь освещает гостиную. В спальном мешке на кровати спит сын, жена сидит в кресле в термобелье — лайкает подруг в «одноклассниках», ее смартфон надежно подключен к пауэрбанку на 50 000 мАч.

Что может произойти с человеком в большом, наполненном светом городе? Да ничего!

Но, все-таки, может.

Вот крупнейшие отключения электроэнергии в истории человечества (а сколько их не самых крупных случается по всему миру каждый день!).

В Азии

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2012 год. Самое массовое в истории отключение электроэнергии – в Индии. На два дня (с 30 по 31 июля) без электричества остались 620 миллионов человек, это около 9 процентов населения мира.

В Европе

2003 год. 12 сентября на 12 часов электричество пропало у 56 миллионов человек в Италии и Швейцарии.

В Америке

С 14 по 28 августа (почти две недели) без света оставались 55 миллионов человек. Электричество пропадало, в том числе, в таких крупных городах как Нью-Йорк и Торонто.

Дядя Петя, помоги нам, неверующим, выбрать пауэрбанк, газовую горелку, спальный мешок, а?