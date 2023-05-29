«Мужчины парят в воздухе у магазина». Почему растить ребенка на Крайнем Севере – страшновато

Продолжение рассказа метеоролога Дарьи Никитиной, которая десять лет проработала на полярных станциях в Арктике. На этот раз – небольшие ее зарисовки о жизни на Крайнем Севере с сыном Валерой. В последние годы своей работы Дарья жила в поселке Диксон на побережье Енисейского залива Карского моря, полуостров Таймыр. Это арктическая пустыня, крайне суровый климат. Зимой бывает и -48, а летом вполне может быть и -8.

«На Диксоне бывают очень сильные ветра. Помню, было 35 метров в секунду, еще когда я жила там без сына. В плане непогоды там бывает весело. Помню, выхожу на улицу из магазина, а там дверь открывается не по нашим, северным, правилам – наружу. Дует, при этом, южный ветер. И вот я иду к выходу и вижу такую картину: крепкий мужик, килограмм под 90, за дверную ручку ухватился, а его уже от земли ветром оторвало. Я ему кричу:

– Ручку-то брось.

А он:

– Так дверь же сломается!

– А если ты сломаешься – лучше что ли будет?



На Диксоне все просто – чуть щелку в двери делаешь – ее просто вырывает вместе с тобой.

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В похожий ветреный день мы с сыном как-то вышли на улицу. И пока он спускается по лестнице и держится за перила, ничего не происходит. Но стоит ему только сойти на землю, как он поднимается в воздух параллельно земле.

Похож становится на целлофановый пакетик, который треплется на ветру. Хорошо, что он второй рукой держался за меня. Причем, весил мой сын тогда уже довольно прилично – 12 килограммов где-то.

Второй случай произошел, когда везла Валеру на санках в детский сад. Везла быстро – бегом: надо было раздеть, сдать ребенка воспитательнице, и надо бежать на работу к вездеходу. Делаю последние шаги до крыльца и тут понимаю, что санки на веревке болтаются пустые. А сына в санках-то и нет. То есть получилось так, что ветер перевернул санки и унес ребенка. Иду назад и вижу, как мой ребенок катится куда-то к забору, словно перекати-поле. Катится и орет: «мама!. Я догнала его, прижала к себе, снова понесла в садик.

Иметь ребенка на Крайнем Севере и болеть – это очень страшно. Я своего сына привезла на Север, когда ему исполнился год и восемь месяцев. И увезла с Севера в июле – через полтора года. Не хочу, чтобы он жил в условиях, где нет солнца, нет фруктов, нет возможности просто погулять в самых обычных условиях. После садика всегда надо бежать домой, потому постоянно холодно, темно, рядом бегают бродячие собаки ростом с с сына и где-то поблизости еще и белые медведи.