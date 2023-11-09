«На кухне мрачно сидел ее отец». Пытался найти себе жену в Кении и Уганде и вот, что из этого вышло

Продолжаю собирать читательские истории. Любопытный рассказ вырисовался из комментария 45-летнего Павла Елина.
После развода я прожил около года в Кении, потом полтора года в Уганде. И, честно говоря, очень хотел завести какие-то отношения именно с жительницей африканского континента. Я тогда думал, что никогда больше не стану встречаться с девушкой из Москвы. Все эти походы в кино, кофейни, от этого всего тошнило.
И поскольку, так уж вышло, у меня появилась возможность уехать в Африку и даже подзаработать там денег, я решил, что это возможность начать новую жизнь, найти жену из другой вселенной, зажить счастливо, наконец-то!
Мне еще казалось, что благодаря тому, что мой уровень благосостояния во много раз превосходит тот, что есть у мужчин в африканских странах, мои шансы будут, как минимум уравнены.
Это не считая того, что я вообще-то со школы был весьма популярен у противоположного пола.
Вообще, все оказалось не так. Нет, конечно, очень легко и практически где угодно там можно найти себе отношения на платной основе, но это, как вы сами понимаете совсем не то, что я искал.
А вот с девушками с которыми я пытался общаться как-то серьезно, совсем ничего не выходило. Красоты, при этом, девушки попадались неземной. Хоть завтра на подиум им можно.
Встречаемся с одной в ресторане. Понравилась мне очень. Звоню через пару дней, говорю, поедем в сафари-парк.
– Не знаю, говорит.
Я ей, давай, куда хочешь.
– Да никуда.
Такое ощущение, что я для нее какой-то такой забавный человек из другого мира. Один раз встретились, ну и все, хватит. И так у меня случалось не раз.
Другая меня даже домой позвала. Я еще долго размышлял, а не слишком ли рано, на третьем свидании, домой идти к ней.
Но что вы думаете – на кухне сидел ее отец. Так мы и съели какое-то местное блюдо втроем. Отец при этом ничего не говорил. Типа, передай ложку, ну и все. Выглядел он, при этом, весьма угрожающе.
Ну ладно, пережил я этот случай, думаю, будем дальше отношения строить. Но нет, девушка мне потом заявляет: у меня много работы, видится пока не могу.
У меня, конечно, состояние еще то было. Тут развод, а тут все мое самомнение – коту под хвост. А за мной и в школе и на работе — девушки сами ухаживали. «Пашка, ну позови уже куда-нибудь». «Павел, в кино пойдем?». А тут… Причем, что в Кении, что в Уганде, везде неудачи, хотя, вроде, страны-то разные…
В какой-то момент я понял, что идеальный африканской жены мне не найти. То ли менталитет разный (кстати, говорить реально сложно, общих тем почти нет), то ли я тут чужаком смотрюсь. В итоге вернулся я благополучно в Россию, живу в Казани. Женат, кстати, двое детей. Жена – из Краснодара.
Но иногда все-таки думаю: а чего это со мной было не так там, в Африке-то?
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Антон Зоркинzorkinadventures в Яндекс.Дзен
Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.
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