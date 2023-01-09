«Нам, бедным, нужно использовать богатых»: как парень из провинции работал у московского миллионера

А вот воспоминания читателя zorkinadventures, 33 летнего Вадима Устюжева из Златоуста – про работу у богатого столичного человека. В блоге уже был материал на ту же тему. Вадим рассказывает: «Стать прислугой – в какой-то момент в этом я увидел для себя выход к другой жизни». Лично мне было интересно поговорить с Вадимом (хотя я бы так не смог).

У меня было все. Жил в прекрасном доме в десяти километрах от МКАД – 50 квадратных метров площади, две комнаты для нас с женой, кухня, вся бытовая техника. Никакой квартплаты — за все платил хозяин, которому принадлежат и два двухэтажных дома по соседству (а еще гараж, баня и бассейн). Ездил я на хозяйском «Порше Кайен» или на «Ауди Q7».

Единственное, за что мне нужно было платить самому – еда, но на это на двоих с женой уходило не больше 20 000 в месяц (и это мы еще разбаловались). А получали мы на двоих 120 000 рублей.

Супруга подрабатывала няней (у хозяина – двое детей), домработницей, я же – личным водителем, курьером, постоянно решал какие-то вопросы (встречал, например, его друзей в аэропорту). А еще был поваром на их семейных праздниках – готовка у меня всегда хорошо получалась.

Реклама

Я сам жил в Златоусте и Чебаркуле, в Москву переехал в 24 года. Работал где придется: в такси, на складе, в кафе. К хозяину (мне кажется, так все, в моем случае, называют начальников) я попал, когда мне было 29. Через родного дядю-прораба, который меня рекомендовал.

Сначала был мальчиком на побегушках: заказать стол в ресторане, забрать дорогущие шахматы в подарок коллеге. Оклада не было, то десятку мне сунет вечером, то пятерку (а как-то я получил за шесть часов работы 30 000).



Месяца через четыре хозяин спросил, не хочу ли я работать у него на постоянной основе, возить его, помогать. В итоге я поселился в доме на его участке, а через несколько месяцев перевез жену, которой тоже нашлось дело.



И получилось так: все мои друзья только мечтают о хорошей жизни, пашут с утра до вечера, зарабатывают тысяч по сорок. А я уже там – живу и пользуюсь вещами, которые мне по социальному статусу никак не положены.

Всякое было. Характер у хозяина непростой. Однажды, злясь, он вылил мне на голову суп, но мне было все равно – я знал, что на следующий день сяду в его «Порш» и поеду по своим делам.

Я всегда думал: почему бы нам, бедным, хоть таким образом не использовать богатых людей? Кто-то скажет – нахлебник, это же все не твое, быть слугой не по-мужски. Но хочется же хоть немного прикоснуться к тому, чего тебе никогда не светит? Я нашел свой выход, а вы ищите свой.

Все закончилось спустя четыре года: что-то у хозяина не заладилось на работе, он все продал и уехал жить в Черногорию. Нас с женой с собой не взял, да я и не рассчитывал. Я ему все равно благодарен – дал мне возможность заглянуть в мир, куда бы я никогда не попал. А сейчас буду крутиться сам, дай бог получится.