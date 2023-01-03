Нашел старые предновогодние письма на антресолях. Сейчас мы так друг другу не пишем, а зря

Лазил по антресолям, искал в пыли свои старые походные ботинки и наткнулся на пакет со старыми письмами.
Сейчас сложно представить себе ситуацию, когда мне нужно будем написать бумажное письмо. Таких ситуаций нет! У всех телефоны, а там - вайберы, вотсапы. Да, люди иногда шлют друг другу открытки, но это считается диковинным перфомансом, чем-то экстравагантным. Вот недавно мой знакомый, молодой человек, он уехал в командировку. И из Португалии послал девушке письмо почтой. Что тут было! Все подруги в восторге, это казалось чем-то невероятным. Жутко романтический поступок. Такое очень модное ретро.
А на днях я лазил по антресолям, искал свои старые походные ботинки и наткнулся на пакет со старыми письмами, которые написаны перед Новым, 1958-м, годом. Хотел закинуть пакет назад, подальше на антресоли, но открыл и вчитался. Увесистый пакет, а там – целые фрагменты давно ушедших жизней моих родственников.
Вот, например, письмо от 25 декабря 1957 года. Близится Новый год, зима, разговоры о погоде (холодно) и о газе (невиданное тогда дело), который должны вот-вот провести в дом.
Дорогая Маня! Вчера был маленький мороз и было сухо, а сегодня грязь, пришлось надеть калоши. Как ваш газ? Будет ли он у вас в 1958 году, до которого осталось немного?
Перебирая линованные желтые листы (вырванные, в основном, из тетрадей) я вдруг понял, что от них – совсем другое ощущение теплоты и заботы, непохоже на то, которое появляется у меня от смс от близких, от их сообщений в фейсбуке или в вотсапе.
Во всех наших месенджерах – ощущение какой-то отстраненности и быстротечности сообщений: скоро текст уйдет куда-то вверх по ленте — и сгинет навсегда.
Свои электронные сообщения мы пишем быстро, в суете, мы можем послать их сотню, сколько хочешь, не ценим их особо. Бумажное письмо — другое. Эта банальная мысль пришла, пока я стоял на лестнице перед антресолями.
Вот человек специально брал листок, ручку, садился подкладывал что-то потверже под бумагу – и писал, а листок кончался, места оставалось все меньше. Вот ты получил письмо, держал руками, ты его прочел, положил на стол — оно тут, настоящее, тоненькая полоска бумаги.
Забавно, что темы у людей в тех письмах 1957 года были примерно такие же как у нас сейчас. Я недавно думал про то, что нужно купить перед Новым годом себе что-то хорошее и больше. А вот предновогодние сообщение 1957 года – перед праздником автору письма тоже хочется порадовать себя крупной покупкой:
Я решил купить себе телевизор «Львов», но у нас их сейчас нет. Напиши, имеются ли они у вас. Может быть, я выберу день и приеду к вам купить телевизор. Но только «Львов». Когда ты собираешься приехать к нам в гости? У нас все хорошо, Максим уже стоит, лазит и перестал держаться за кроватку.
Мне, человеку, который бумажных писем почти не писал, эти листочки оказались важны. Забравшись на свои старые антресоли, я вдруг понял: в настоящих бумажных письмах отношения между людьми смотрятся совсем по-другому.
Я бы, наверное, хотел написать перед Новым годом своим близким бумажные письма, но это очень непривычно.
Хотя в пачке старых исписанных листков я нашел пустой конверт и не отправленную открытку-поздравление (1970 года). Что хотел сказать кому-то мой родственник из прошлого? И что не сказал?
Может быть, мне написать здесь что-то?
Рубрику ведёт
Антон Зоркинzorkinadventures в Яндекс.Дзен
Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.
Читайте также
Нашел старые предновогодние письма на антресолях. Сейчас мы так друг другу не пишем, а зря
«Угрожают расправой, плюют, обзывают»: как операторы камер фиксации пдд принимают на себя гнев водителей
Сфотографировал свой праздничный стол и новогоднюю елку в Антарктиде
Существуют ли привидения? Поговорил на эту тему с работником кладбища
Десять часов на воздухе с бензопилой «Дружба»: мнение советского лесоруба о современном фитнесе