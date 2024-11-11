«Не показывать страх». Главные опасности для девушки, когда путешествуешь по России

Алене Филатовой 47 лет, в прошлом – самбистка, сейчас – бухгалтер из Москвы. Она проехала Россию от столицы до Сибири на мотоцикле. Ходила пешком из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Провела много времени с рюкзаком за спиной в горах Кавказского заповедника и в одиночку путешествовала по Алтаю.

«На самом деле, конечно, правила безопасности касаются не только России, но и любой страны. Я за границу тоже выезжала, правила одни и те же. В целом, мои одиночные путешествия я повторять не рекомендую. Ночевки в одиночку в лесу, в заброшенном доме. А как-то я на пустой станции в тайге прожила два дня, потому что поезд не ходил.

Так вот главные правила, которые я для себя вывела во время одиночных путешествий. Основная опасность для тебя исходит от человека, другая причина бед – собственная беспечность и невнимательность.

Если про людей, то самое основное правило для девушки – не задерживаться рядом с нетрезвыми людьми, тем более, ни с кем не выпивать.



Часто мужчины и женщины пьют так, что даже самый хороший, вроде, человек теряет голову и адекватность. Как-то я поссорилась со всем миром, уволилась со своей, второй, кажется, в жизни работы. Ну и отправилась с палаткой по Мурманской области летом. Ехала на поезде, шла пешком, ловила попутные машины. Кстати, на Севере всегда с машинами легче, тебя обязательно подбросят, в отличии от центральной России.

Реклама

Так вот познакомилась я где-то в районе Мурмашей с молодым человеком, тактичный, вежливый, решили два дня вместе идти, по пути. Разговаривали, шли, все было хорошо. А на второй день он бутылку достает, я отказалась, а он выпил, смотрю, еще одна откуда-то появляется. Короче, совсем другой человек стал.

– Ален, иди сюда, ложись».



И говорил черт знает что. В итоге, я в ночи палатку свою собрала и ушла.

Сколько раз было, бывает припозднишься, проходишь мимо какого поселкового магазина, а там мужики уже в кондиции.

– Эй, девушка. Давайте с нами!

Пару раз меня в машину пытались затащить.



С пьяными людьми, как с собаками – страха не должно быть на поверхности. Если ведешь себя уверенно, не подаешь виду, что тебе страшно (хотя страшно бывает ого-го), то человек в любом состоянии это чувствует. И еще – никаких слез. Потом уже идешь одна – прорыдайся, ради бога.

Но лучше вообще не оказываться рядом с нетрезвыми людьми. Тем более, с мужчинами. Я хоть и занималась самбо в юности, но понимаю, что никогда по силе с мужиком не сравнюсь. Пьяный, тем более, боли не чувствует. Я одного как-то ведром по голове лупила. И что? Ноль эмоций, вообще никак на него не подействовало, случайно так вышло, что люди помогли.

Хотя, в целом, 90% ситуаций можно избежать. Стемнело – становись на ночлег, выбирай правильно место. И люди, в большинстве своем, у нас в стране отзывчивые и добрые. Например, сколько раз меня у себя дома люди спать укладывали, кормили.

Ну, и, конечно, люди, не самая главная опасность. Собственная беспечность, невнимательность, куда опаснее. Забыла высушить спальник, а поздней осенью грянул мороз в -5, до населенных пунктов – день пути. Поставила палатку на берегу у озера, проснулась – на острове, вокруг вода. И много таких примеров.

Сейчас я уже цивилизованно люблю путешествовать. На машине, на самолете. Понимаю, что в определенном возрасте требуется, видимо, адреналин.

Но те путешествия меня, во многом сформировали, помогли мне проще смотреть на жизнь.