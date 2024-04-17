Оленевод Кытчиев — о ненависти

С оленеводом Олегом Кытчиевым мы познакомились на станции Огоньер амуро-якутской железнодорожной магистрали. Он сидел на раскладном стуле, который всегда возит с собой. Рядом стояла пластмассовая клетка, а внутри сидел двухмесячный щенок Гриша. Олег вез хаски к тете в Томмот. Завязялось общение, которое мы потом продолжили в переписке. С разрешения Олега, публикую некоторые свои записи из наших с ним бесед.

Реклама

«Я поздно понял, что нельзя ненавидеть. Никого и никогда. Банально, да? Но я долго так жил – ругал всех, все, вещи, соседей, животных. Выходил из дома, спотыкался о порог – ругал его. Однажды возвращался домой зимой с охоты — упал, поломал ногу, лежал полдня и матерился, пока меня чудом не нашли. Сколько я слов матных тогда сказал, птицы с небес, наверное, попадали. Тогда я вполне мог и помереть, места там безлюдные. Но после того случая я почувствовал сколько я трачу энергии на ненависть, сколько своего времени, которое уходит и которое не вернуть. Да черт с ним с порогом, с соседом, порог я починю. Ну, это звучит банально, а ты полежи на снегу пару часов — другая степень понимания ненависти появится».