«Он кричал "Папа"!» Хайп на акуле и смерти. Какие заголовки придумывали СМИ, рассказывая о нападении акулы

Это, конечно, трагедия – гибель 23-летнего Владимира Попова на пляже в Хургаде. Между тем, происшествие стало уникальным поводом для СМИ без лишнего труда устроить hype из заголовков (»хайп» — шум в медиа и соцсетях вокруг какой-либо темы – прим. автора блога). Ничего не надо придумывать, творить, выкручиваться, в этой истории есть все, на что, увы, любят кликать читатели: страх, смерть, акула, погибший – россиянин, наш с вами соотечественник. Итак, вот как пытались привлечь читателей СМИ.

«Кричал «Папа». Акула растерзала россиянина на пляже Хургады»

Это Gazeta.ru. Душещипательное слово «папа» в связке с ужасающим глаголом «растерзала».



А вот Thevoicemag (бывший Cosmopolitan). Поглядите:

«Акула сожрала россиянина на моих глазах!»: опубликовано жуткое видео трагедии на пляже в Египте».

Из этого заголовка прямо кровь брызжет: «Сожрала на моих глазах», «жуткое видео».

В том же духе, но уже куда менее кровожадно:

«Акула напала на россиянина в Египте на глазах у толпы туристов».

«Напала», конечно, менее ужасающе, чем «сожрала». Но тут для эффекта стоит и смотрит «толпа туристов». Хотя, по своему трагизму, заголовок, конечно, не дотягивает до того, где погибший перед смертью звал папу.

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А вот «Комсомольская правда» – играет словом «раскусила»:

«Очевидцы убийства россиянина акулой рассказали о трагедии: «Она раскусила его, часами таскала тело по воде».

Мы в Russian Traveler, кстати, тоже не остались в стороне.



«Русский турист погиб после нападения акулы в Хургаде. Убийцу уже поймали»

То есть, мы, конечно, не ограничились словом «акула» или «хищная рыба», у нас она стала «убийцей».

Ну и напоследок Lenta.ru, которая, в принципе, не пытается набросить живого мяса на вентилятор, но намекает на некоторое зловещее продолжение истории – для других отдыхающих.

«Акула убила россиянина в Египте. Хищники замечены вблизи нескольких пляжей».

Вот так вот. Все так, возможно, и было, акула, вероятно, раскусила 23-летнего россиянина Владимира Попова, но примерно тоже самое сделали блогеры и СМИ: разгрызли эту историю и часами таскали ее, оставляя кровавые следы, по интернету. Вот такой он современный цифровой мир – ты можешь уже умереть физически, но твое тело, вполне возможно, будут еще несколько дней волочить напоказ по всему виртуальному миру.