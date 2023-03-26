Почему будущую жену надо обязательно вести в горы – на проверку. Рассказывает альпинист

Что объединяет шутки про совместный ремонт, поговорку про пуд соли и сериал «Последний герой?». На первый взгляд — ничего общего. Но если вдуматься, их роднит одна идея: отношения проверяются в испытаниях. Совместным делом, временем и проблемами. Однако, совсем необязательно затевать ремонт и ждать годы, чтобы увидеть всю правду друг о друге. Достаточно всего лишь… отправиться вместе в горный поход. О том, как горы влияют на отношения, Russian Traveler рассказал инструктор-проводник с 11-летним стажем, основатель клуба путешествий «Горный Портал», альпинист, семьянин и папа четырёхлетней дочки Андрей Борисов.

"Горы – это лучшее испытание на честность. Ты сразу понимаешь, готов ли ты на подвиг или предпочитаешь комфорт, собираешься ли ты посвятить какое-то время общим целям и помощи другим людям, или будешь заботиться только о себе». Такие испытания в горах проходят как мужчины, так и женщины.

Вам придётся терпеть холод, усталость, жажду, команды гида, преодолевать себя, действовать в команде сообща и часто ставить свои личные интересы на уровень ниже, чем интересы группы. Всё это становится весомым препятствием для сохранения человеческого облика. И оказавшись в таких условиях в паре, вы рискуете увидеть друг друга не в самом лицеприятном виде".

Семейное фото из архива автора.

"В горах можно совершенно точно узнать, как будет вести себя вторая половинка в тяжёлые моменты жизни. Готовы ли вы к тому, что ваше любимое, прекрасное, ангелоподобное создание, которое вы называли своей девушкой или женой, вдруг начнёт материться как сапожник, проклинать всех и вся, извергать из себя какую-то непонятную жижу, разбрызгивая её по всем склонам горы? Или противоположная ситуация. Девушка думает, что рядом с ней настоящий достойный мужчина, рыцарь и герой на белом коне. Но вдруг его скрутила горняжка, и он лежит в спальнике, отказывается шевелиться и делать хоть что-то для обеспечения общего блага.

Далеко не всем людям удаётся заполучить такую возможность узнать друг друга в обычных условиях. Многие мучаются в отношениях, не понимая, что именно их подсознательно тревожит".

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Так они живут в относительном покое до тех пор, пока жизнь не преподносит им испытания с помощью каких-то других не самых приятных обстоятельств.После же похода останется лишь сделать для себя выбор, связать свою жизнь с этим человеком или разойтись, осознав, что с таким или с такой вы не готовы двигаться дальше.

"Вся моя семейная история началась примерно тогда же, когда зародился «Горный Портал». Наш клуб путешествий мы начинали с Дашей, моей женой. Но в то время мы ещё не поднимали вопрос о взаимоотношениях. У неё тогда была своя жизнь, а я был женат.

Моя первая жена ходила в очень многие маршруты вместе со мной и также, как и я, училась работать в горах людьми, чтобы быть полноценным гидом. Благодаря горам и полученной от них мудрости, мы оба смогли адекватно взглянуть на ошибки в отношении друг друга и на этом распрощались".

Семейное фото из архива автора.

"В итоге благодаря горам я два раза женился и один раз развёлся.

Сейчас, после более, чем 10 лет работы в очень экстремальных условиях с людьми, я стал лучше понимать процессы, происходящее в человеке. И в моих нынешних отношениях с Дашей, мы, опираясь на этот опыт, уже не совершаем тех ошибок, которые делали ранее. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что горы для всех нас сделали жизнь только лучше, мудрее, насыщеннее и конечно же, честнее. Горы прекрасно подходят не только в качестве испытаний на начальных этапах, но и для укрепления отношений.



Отправляясь в горы, помните: что бы ни происходило в горах с вами и вашим близким человеком, вы всегда должны проявлять человечность. Именно это качество позволит вам уже в обычной жизни по-настоящему любить друг друга".