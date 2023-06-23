Почему никогда нельзя брать попутчиков на трассе. Или надо? Нешуточный спор среди водителей

Очередная часть, пост про взаимовыручку на дорогах. Интересный разговор, по-моему, развернулся среди читателей. И, главное, ясности все равно нет: а как точно правильно? Подберешь кого-то на трассе – могут по голове настучать, такие случаи читатели описывают. А, с другой стороны, сам же можешь оказаться в такой ситуации: стоять на обочине, а все мимо проезжают, не реагируют. Поглядите.

Александр Шаманский:

– Я езжу на легковой. Когда гоню между городами, всегда подбираю попутчиков, если встречаю. Денег даю, если попросит. Жалко. Живу по принципу : кто поможет, если не мы?Насчёт страха - родители в детстве не научили боятья. Дед, отец не боялись, теперь я не боюсь. Всем водилам удачи!

Александра поддерживает Андрей Иванов:



– Молодец! Меня лет 15 назад в Питере ограбили. Если бы не такие как ты, я бы не добрался до Петрозаводска.

Alexandr Thy поддерживает беседу:

– Этот принцип – помочь – остался в СССР. Когда деньги отберут и по голове дадут, тогда не будете больше брать попутчиков. Ну, это если живы останетесь.

В беседу включается Дед Никифор:

– Я лучше по башке получу, чем из-за меня замёрзнет на трассе кто-нибудь.

Валерий С. рассказал свою историю:

– В 90-х подбросил двоих по пути в Нижегородскую область. Где-то притормозил – один пассажир мне обрез в бок тычет, а еще один парень на улице с пистолетом. Как-то вывернулся: остановил охотников на УАЗике (а больше никто не останавливался). Они из ружья в воздух пальнули, мои пассажиры из машины и выскочили. Три часа часа просидел в милиции в Нижнем, все рассказывал. Потом меня трясло еще до самого дома. С тех пор — никого не подбираю.

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Алексей 555 уверяет, что никакие вероятные опасности не мешают ему подвозить попутчиков, помогать.

– Всегда помню, как сам, бывало, часами стоял на трассе – попутки ловил. Поэтому когда еду – всегда стараюсь подвозить. Бывает, деньгами и продуктами помогаю. То с тюрьмы человек едет, освободился, то вахтовик попался, которого обобрали. Кто-то на похороны из Москвы в Красноярск на перекладных добирается, другой из трудового лагеря для алкоголиков и наркоманов сбежал.... Каких только историй не наслушаешься. А выяснять, правда или нет – даже и не хочется. Говорю всегда: «Если машину купишь – подвези кого-нибудь».