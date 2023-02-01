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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Январский фототурнир: встречайте победителей!
Январский фототурнир: встречайте победителей!

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«Почему профессиональные спортсмены первыми проигрывают в настоящей уличной драке»: отвечает эксперт

Андрей Никишов уже много раз появлялся в этом блоге. Ему 45 лет, вырос в Екатеринбурге в 90-е, мастер спорта по дзюдо, занимается тюнингом автомобилей, а в свободное время дает уроки уличного боя. Вот его мнение насчет профессиональных спортсменов в уличной драке.

Сам я – спортсмен, с пяти лет потел целыми днями в залах, много ездил на соревнования. Могу сказать, основываясь на наблюдениях как за собой, так и за моими друзьями – профессионалами: никакого превосходства у спортсмена на улице нет. 

Да, ты быстрее реагируешь, чуть больше готов выдержать, вытерпеть, чем обычный человек, но преимуществ в серьезной потасовке у тебя нет. Будь ты хоть кто – боксер, дзюдоист, мастер спорта, чемпион страны – ты привык действовать по схеме, она у тебя в голове, нас этому учат:

Удержал соперника на лопатках – иппон, победа, зрители аплодируют, можно расслабиться. На ринге послал человека в нокдаун – тоже молодец. На улице это не работает, в любой момент в тебя может прилететь скрытый удар, кирпич, которым кинули друзья твоего оппонента. В руках у соперника может появиться нож, да что угодно. 

Был случай, еще в начале моей «уличной» деятельности. Характерный пример. Приехали разобраться с одним человеком. Тот начал неадекватно себя вести – я его повалил, на землю уложил, развернулся — пошел к машине. Вдруг – звон ушах. Слава богу, голова у меня крепкая. Оказалось, противник мой поднялся, ничуть не смущаясь моих приятелей, поднял ближайшую урну и обрушил ее мне на голову. А я-то, молодой дурак, думал бой закончен! 

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Антон Зоркин

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Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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