Почему уличные банды из сериала «Слово пацана» сейчас невозможны. Поясняет бандит из 90-х

Про бандита я, конечно, добавил для пущей эффектности. На самом деле, чем точно занимался тогда Андрей, не буду врать, не в курсе, не обсуждали. Но, кто читает мой блог давно, может помнить Андрея Никишова. Он, например, рассказывал, почему в уличной драке нельзя обзывать противника, участвовал и во многих других публикациях zorkinadventures.

«Андрею 53 года, он вырос в конце 80-х в Екатеринбурге, прошел через криминальные 90-е. Мастер спорта по самбо, первый разряд по боксу, одно время преподавал уроки уличного боя, ну, а сейчас зарабатывает тюнингом автомобилей. Никишов посмотрел нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и написал мне, почему, по его мнению, сейчас вся эта кровавая уличная романтика невозможна. Итак, слово Андрею.

«Во-первых, я не очень понял, почему возмутились государственные деятели. Якобы сериал романтизирует уличную преступность. Возможно, они посмотрели трейлер или первые пару серий. Чем дальше по сюжету, тем уличная жизнь показана все более мрачной и бесперспективной. В какой-то момент на экране на фоне молодых ребят появляются буквы – кто из них когда был вскоре убит. По-моему, максимально не вдохновляет».

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Ну и, в целом, для тех кто считает, что сейчас можно что-то такое повторить. Кто так думает, никогда не участвовал в уличных делах, не представляет, как сейчас изменился мир. Во-первых, большие города все в камерах. Подъезды, дороги, клубы, парки, общественный транспорт. В кепке ты или замотал лицо шарфом – современные системы распознавания лиц, если надо, за минуту найдут вас в базе данных, укажут адрес прописки, родственников, что угодно.

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Справка от автора. Россия – третья страна в мире по числу установленных видеокамер. У нас их почти 13,5 миллионов. США на втором месте (50 миллионов) и Китай на первом (200 миллионов).

Разумеется, и сегодня возможны какие-то одиночные акции, но все это единичные случаи, которые нужно специально вдумчиво готовить. Такая массовость, как в сериале, драки, толпы, «стрелки» – она сегодня просто невозможна. Если будет команда — к вечеру того же дня большая часть участников будет уже где-то на допросах. Мир очень сильно изменился».

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Кто-то скажет, что камеры есть не везде, ну да, в каких-то поселках и городках их, допустим нет. Но не забывайте про личные мобильные телефоны. Кто-то снял, скинул в телеграмм-канал, другу, куда-то еще. Ну и все, про вас уже знают, найдут, доставят.

Кроме того, нельзя недооценивать и погруженность наших силовых структур во всякие молодежные дела. В 80-е и 90-е все это только начало зарождаться: силовики поняли, что хорошо бы не просто иметь своих людей в молодежных формированиях, но и, если возможно, самим управлять такими организациями.



Я сейчас не только про криминальные структуры, а в целом: футбольные фанаты, общества по защите двора от парковок, что угодно: ты никогда не знаешь, где у тебя чистокровное народное формирование, а где управляют люди, которых контролируют правоохранительные органы.

Поэтому весь этот романтизированный процесс уличной жизни, лично для меня, сегодня выглядит таким же устарелым как описание какой-нибудь средневековой жизни. Если раньше ты мог быть крутым, потому что ты резкий и бесстрашный, бьешь первым – прямо в челюсть, бежишь, не жмурясь на толпу. То сейчас это выглядит безумно. Все намного сложнее, изощреннее, много нюансов, которые нужно держать в голове».