«Пока я ночью спала в бытовке, ко мне пробрались 20 здоровенных вахтовиков». Девушка о работе на севере

Вот такой пост мы сделали вместе Анной Агафоновой — в ответ на рассказ другой читательницы блога (см. «Ехала на Север — ждала ужасов»). Из моей любимой серии про мужчин и женщин». Рассказ отредактирован для удобства чтения.

Мне был всего 21 год, когда я впервые оказалась на вахте с мужчинами. Ситуация у меня была аховая – брат спалил родительский дом, где я жила. А больница, где я подрабатывала медсестрой закрылась на ремонт, в итоге, главврач на новое место взял с собой только тех девушек, которые, скажем так, были к нему благосклонны. Я же сразу обозначила ему, что никаких личных контактов у меня не будет.



Денег нет, работы нет, дома тоже нет. А это еще, замечу, не сытая Москва, а Красноярский край, небольшой город. В итоге, подруга мне разрекламировала вахтовую работу — уехать на лесозаготовки, подзаработать денег. Жилье — дадут, еда есть, что еще надо? Сама она там месяц проработала и сбежала. Но я только потом на этот факт обратила внимание.

Короче, приезжаю я, в глухой, можно сказать лес. Единственная дорога машинами изрыта, стоят бытовки, ну и еще какое-то здание вдали. Куча мужиков в потертой одежде бродят вокруг да около.

У меня, конечно, шок был. Женщин во всем этом мужском мире было семь человек – уборка, готовка, деньги считать.

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Меня почему-то на первое время поселили одну. Другие девушки – на другом конце поляны. В бытовке — двухэтажные кровати деревняные, столик, все. Я села, сумку положила, думаю, ну все, Маша, приехали. Зачем ты в детстве бальными танцами занималась? Помню притащила с улицы какую-то железяку, думала, что живой не дамся! Но и уехать как-то гордость не позволяла.

И началась моя работа.

По-началу, мне казалось, что меня все недолюбливают – каждый считал своим долгом мне сказать что-то, как мне тогда казалось, колкое. Теперь понимаю, что от страха мне так казалось.

И вот где-то после недели работы, случился эпизод, когда меня чуть инфаркт не хватил. Спала я, как мне тогда показалось, ночью. Устала, наработалась, пришла и упала на кровать. И вдруг топот – передо мной толпа мужиков, как мне тогда показалось, человек двадцать. Дверь я что ли не закрыла от усталости?

Поставьте сами себя на мое место. Я-то только начала как-то адаптироваться.

У меня рефлекс сработал – руку под кровать, свою железку достать — защищаться. Я, кстати, не помню, что это было. По-моему, какая-то увесистая деталь от машины.

Хотя, конечно, смешно теперь уже это вспоминать. Что я там могла сделать своей железкой?

А мужики смеются. И достают мне… Конфеты! Три больших кулька. Поздравляем, говорят, тебя Маша с днем рождения.

Не знаю уж, откуда они узнали, может, в документах кто посмотрел. Но решили, вот таким образом, молодежь поддержать. Кто-то съездил в поселок, купил сладостей.

Как потом оказалось, пришли они не ночью, время-то было всего часов восемь, но со страху мне показалось, что сейчас часа три, не меньше.

Это все, конечно, стало потом предметом для шуток. Отношения, в итоге, у меня со всеми ребятами сложились хорошие. Проработала я месяцев шесть, но денег, несмотря на обещания подруги, больших не заработала.

Сейчас я живу в Питере, у меня прекрасная семья и двое сыновей. Но тот опыт мне хорошо помог в жизни. Теперь я понимаю, что заранее ничего в жизни бояться не стоит. Какие бы ужасы не рисовало воображение, в реальности все может быть намного лучше. Ну, а люди – друг другу никакие не волки.