Потерянная изба в финской деревне. История одного снимка

Далекие леса за Полярным кругом, фото Вани Дементиевского, который гуляет в -35. В избушке — я и снег. Через пять минут мы пойдем в баню.

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До этого безлюдного места в лесах за Полярным кругом мы добирались семь часов на собачьих упряжках, обледенели и смерзлись. Ого, говорю я фотографу Ивану, гляди, стоят сутулые избушки, все в снегу. В одном строении, радостные, мы обнаружили радушных хозяев, а еще баню. Растопили печь.



На фото – голый и наивный я (внутри домика), сижу и жду, когда растает снег, который каким-то образом оказался в парной. Фотограф Ваня бродил снаружи, там -35 и северное сияние. Потом Ваня тоже скинул одежду и, дрожа от холода, сел в парной вместе со мной. Вместе мы ждали пока растает снег в бане. Топили печь. Ждали. Еще ждали! Не дождались – ушли из бани спать, завернувшись в спальники.