«Родила ему 20 детей, а он ушел к молоденькой»: типичная судьба жены в африканской Уганде

В Уганде жителя наших широт больше всего обычно поражают ранние детские браки. Девочка, условно с малых лет уже может быть определена какому-то конкретному мужчине. Нередки и ранние свадьбы, в десять, условно, лет. Почти половина девушек выходят замуж до 18 лет.

«Например, из-за высокого уровня заболеванием ВИЧ и отсутствием инфраструктуры для проведения теста на вирус, ранний брак – гарантия того, что будущая жена не будет заражена», – говорит 50-летний врач-инфекционист Альберт Коулс, который проработал в Уганде больше семи лет.



По статистике, у 6,4 жителей Уганды – СПИД.

Другая причина – родители отдают свою дочь замуж в раннем возрасте из-за того, что не могут ее прокормить. Таким образом, считают родители, дочь будет обеспечена всем необходимым.

Кроме того, ранние браки распространены среди состоятельных семей, где родители уже чуть ли не с рождения знают, кто будет мужем их дочери: взаимовыгодный брак для укрепления межродовых связей.

Чем дальше от городов, тем хуже у людей со средствами контрацепции, соответственно, ранний брак часто приводит к тому, что девушка рожает большое количество детей. Население Уганды растет невиданными темпами, каждый год рождается примерно по миллиону детей. С 2014 года по 2023 население выросло на почти десять миллионов человек, с 34 до 43. В день в Уганде рождается 5 931 детей. Кстати, почти половина населения страны – дети до 15 лет (хотя, какие дети, если многих уже к этому моменту выдают замуж).



При этом, прокормить, обеспечить достойный быт при таком взрывном росте населения – нереально. В итоге, большинство людей в Уганде живут крайне бедно. Мало кому удается вырваться из нищеты. Удивительный пример – модели Джудит Аллен Херд, которая стала Мисс-Африка, участвовала в Нью-Йоркской неделе моды и Недели моды в Париже. Но это, конечно, исключение.

Реклама

Куда чаще бывает по-другому. Вот весьма характерная и нашумевшая история 39-летней Мариам Набатанзи. Ее бросил муж с 44 детьми. Ушел к более юной леди, Мариам осталась одна.

В браке Набатинзи с 13 лет, ежегодно рожала по малышу. При этом родители, когда отдавали замуж свою дочь, исходили, как говорят, из самых лучших побуждений: сами они крайне нищие, а муж был вполне себе обеспеченным.

Мариам Набатанзи с малой частью своих детей.

Интересно, что развестись в Уганде не так-то просто: если мужу достаточно предоставить в суд доказательства измены жены, то, в случае с женщинами все сложнее. Чтобы расторгнуть брак по инициативе женщины одной измены мужа недостаточно – нужно, чтобы он или уже женился на другой, ну или, к примеру, сменил религию. И то – не факт, что суд удовлетворит такое ходатайство.



Кстати, выкуп за невесту – вполне себе официальное мероприятие в Уганде. Одно время мужья, подав на развод, пытались отсудить и вернуть себе выкуп, который давали во время свадьбы, но Верховный суд эту практику не разрешил.

А то, в принципе, довольно легко бы мужчинам в Уганде было бы: ушел, оставил жену с 20 детьми, да потом еще и выкуп себе вернул назад!