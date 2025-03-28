Самая странная пляжная библиотека на планете

Находится она на китайском побережье.

На многих морских курортах можно взять книгу в пляжной библиотеке, но эти объекты являются скорее просто киоски, услуга не предполагает, что в такой библиотеке можно, например, поработать. Китайское архитектурное бюро Vector Architects развило идею чтения на пляже. Здание Seashore Library из бетона и дерева с огромными панорамными окнами было построено на побережье в районе Бэйдайхэ провинции Хэбэй. Естественный свет, заливающий помещение, в сочетании с тишиной, позволяют работать в библиотеке максимально комфортно.

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Авторам проекта было интересно исследовать взаимосвязь человека и природы. Библиотека живет именно по этому принципу: в хорошую погоду жалюзи на окнах первого этажа убираются, и помещение зрительно соединяется с морем. При этом Seashore Library – больше, чем просто место с многотысячной коллекцией книг. Здание разделено на несколько частей: есть область для чтения, для медитации и для активных занятий или лекций, а утолить голод и жажду можно в баре.

Проект оказался настолько удачным, что архитекторы возвели неподалеку такую же уединенную часовню. Это самое близкорасположенное к морю городское здание в мире. Для того, чтобы оно не пострадало от приливов, дом поставили на сваи. В двухэтажной постройке площадью 270 кв. м. внизу — помещения для отдыха, а верхняя площадка представляет собой часовню с видом на океан.