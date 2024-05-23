«Северяне, конечно, не такие как москвичи. Улыбаюсь, когда говорят, что люди везде одинаковые»

Спор про людей на севере и в центральной России, по-моему, вечный. Где люди охотнее приходят на помощь? Где сильнее взаимовыручка? Есть ли вообще отличие в психологии людей, живущих в промерзлых северных краях? Один из любопытных комментариев в моем блоге был у Александра Королева: вот его небольшое, но, по-моему, интересное мнение.

Факт: три крупнейших города, расположенных за Северным полярным кругом, находятся в России. ¼ всей территории нашей страны – находится за Северным полярным кругом.

«Я военный, сейчас на пенсии, долгое время служил на, так называемых, „северах“. Мой север – район Красноярского края, в те времена военные части стояли по всему побережью, да и на островах тоже. Милые, пасторальные места: Тикси, Хатанга, Диксон, остров Визе в Карском море, поселок Чокурдах. Служил и южнее, например, на реке Подкаменная Тунгуска. Там такие „курортные“ места, как Бор, Байкит, Ванавара».

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«Видел много северного народа: пограничники, метеорологи, оленеводы, нефтяники и газовики, ученые, строители… Есть там, конечно, и люди с обыкновенными профессиями – учителя, врачи, продавцы…»

Сейчас я живу в большом сибирском городе, после севера, есть такой момент, люди в городах кажутся «какими-то не такими». Знаю, что северяне, уехавшие куда-то на юг или в Европу, держаться друг друга, не могут общаться с местными.

Северяне и жители европейской части – разные.

Рассуждения о том, что все одинаковые, по-моему, не выдерживают никакой критики и вызывают у северных аборигенов снисходительную улыбку. Но у меня есть такая теория, которая почти всегда была подтверждена практикой.

Допустим, житель центральной России в своём условном Подмосковье может легко проехать мимо машины с поднятым капотом на пустой дороге. А на зимнике, на Енисее, где в одну сторону до села 50 километров, а в другую 75, он остановится обязательно. Нога – сама затормозит.

Или воешь с нами по-волчьи, или же Север тебя сжуёт и выплюнет…»