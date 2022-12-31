Сфотографировал свой праздничный стол и новогоднюю елку в Антарктиде

С альпинистом Максом Богатыревым мы как-то ходили на Эльбрус, а в другой раз путешествовали по его родной Адыгее. Как-то я делал репортаж про Богатырева – как он спасал корейцев из зоны смерти в горах. Но в этот раз история праздничная: Макс рассказал мне про один из самых милых своих празднований Нового года – на Южном Полюсе в Антарктиде.

«В это время на Южном Полюсе не наступает ночь, поэтому 31 декабря все время светило солнце, был отличный светлый день. Народу собралось много, были люди из самых разных стран – из Шотландии, Испании, Швейцарии и Америки. И все отмечали праздник, согласно своему часовому поясу. Поднимали бокалы буквально каждый час».

Фото: Максим Богатырев

«Стол у нас был своеобразный – перевернули какие-то сани, туда составили все спиртное, какое у кого было. Каждая команда, достигшая полюса, выставляла что-то свое — виски, водку, шампанское. Еще мы нарядили маленькую искусственную новогоднюю елочку. Интересно, что на Южной полюсе холоднее чем на Северном. Летом (разгар которого тут приходится на январь) средняя температура — -25, а зимой -58».

Новогодняя елочка на Южном полюсе Фото: Максим Богатырев

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«Вот я рядом с нашей елочкой. Кстати, зима тут длится с мая по июль – в это время тут темно, совсем немного света дает луна и полярные сияния. А Новый год выпадает на лето, которое тут длится с 23 сентября по 23 март».

Маским Богатырев побывал почти во всех частях света. А еще он мастер спорта по спортивному и горному туризму. Забирался на самую высокую гору мира — Эвересте (8848 м), поднялся на Пик Ленина (7134), на гору Аконкагуа (6962), Эльбрус (5642) и другие вершины. Фото: Максим Богатырев

«Я сделал фотографию – как я стою рядом с нашей новогодней елкой на голове. Потому что я же на Южной полюсе, а Земля круглая — значит, если мыслить строго логически, тут люди должны ходить вверх ногами. Правильно же?»

Фото: Максим Богатырев

С Новым годом!