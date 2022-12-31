С альпинистом Максом Богатыревым мы как-то ходили на Эльбрус, а в другой раз путешествовали по его родной Адыгее. Как-то я делал репортаж про Богатырева – как он спасал корейцев из зоны смерти в горах. Но в этот раз история праздничная: Макс рассказал мне про один из самых милых своих празднований Нового года – на Южном Полюсе в Антарктиде.
«В это время на Южном Полюсе не наступает ночь, поэтому 31 декабря все время светило солнце, был отличный светлый день. Народу собралось много, были люди из самых разных стран – из Шотландии, Испании, Швейцарии и Америки. И все отмечали праздник, согласно своему часовому поясу. Поднимали бокалы буквально каждый час».
«Стол у нас был своеобразный – перевернули какие-то сани, туда составили все спиртное, какое у кого было. Каждая команда, достигшая полюса, выставляла что-то свое — виски, водку, шампанское. Еще мы нарядили маленькую искусственную новогоднюю елочку. Интересно, что на Южной полюсе холоднее чем на Северном. Летом (разгар которого тут приходится на январь) средняя температура — -25, а зимой -58».
«Вот я рядом с нашей елочкой. Кстати, зима тут длится с мая по июль – в это время тут темно, совсем немного света дает луна и полярные сияния. А Новый год выпадает на лето, которое тут длится с 23 сентября по 23 март».
«Я сделал фотографию – как я стою рядом с нашей новогодней елкой на голове. Потому что я же на Южной полюсе, а Земля круглая — значит, если мыслить строго логически, тут люди должны ходить вверх ногами. Правильно же?»
С Новым годом!
Рубрику ведёт
Антон Зоркинzorkinadventures в Яндекс.Дзен
Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.
Читайте также
Сфотографировал свой праздничный стол и новогоднюю елку в Антарктиде
Существуют ли привидения? Поговорил на эту тему с работником кладбища
Десять часов на воздухе с бензопилой «Дружба»: мнение советского лесоруба о современном фитнесе
«Ноги в походе должны быть мокрыми»: неожиданный совет от эксперта
«Гуляет в -30», «бросили больного в лесу, а к осени он сам вернулся»: странные истории про котов со всей России