Случай на даче: «Обнаружила грабителя в доме, но не сказала мужу, потому что боялась драки. Правильно поступила?»

Интересную историю мы расписали с читательницей zorkinadventures Ольгой Кормильцевой. Тот случай когда беспокойство за мужа могло привести к непоправимым последствиям. Впрочем, четкой уверенности насчет этой ситуаци у меня все равно нет. Судите сами.

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Мне 37, мужу 54. Наша дача в 40 километрах от Москвы, закончили ее буквально в прошлом году, доделали септик, поставили плиту, закупили мебель. Охраняется наш поселок условно – есть старенький сторож, хороший, безусловно, человек, но как гарант безопасности никуда не годится. Этой осенью, как только большая часть дачников разъехались, дома начали грабить. У кого-то просто с участка потаскали металл — тележку, палки от старого парника, еще что-то. А два дома по-настоящему ограбили — взломали окно, унесли телевизор, выдрали с корнем варочную панель. Недавно и к нам залезли. Мучаюсь теперь, правильно ли поступила.

Был дождливый день, нас с мужем часов с девяти уже начало клонить в сон, лежали читали, ну и заснули. Часов в пять утра я встала, вспомнила, что забыла выпить таблетку. Начала спускаться на первый этаж. Услышала шум, но сначала не обратила внимание – мозг как-то сразу подсказал, что это наша кошка безобразничает.

Вошла в гостиную, зажгла лампу, тут меня как ледяной водой окатило. Во-первых, вспомнила что кошка спит в спальне – как заснула вместе с нами, так никуда и не уходила. А еще я увидела, что шкаф, где мы документы храним, открыт, дверцы распахнуты, какие-то бумаги на столе лежат. Никто из нас не мог этого сделать. Ну и самое страшное — я поняла, что за шторой кто-то стоит. Никаких ног снизу не торчало, как это в кино бывает, просто по силуэту шторы стало ясно.

Первый порыв – повернуться, добежать до спальни, позвать мужа. Он у меня борец, два года ездил в командировки на Северный Кавказ, за себя постоять умеет. С другой стороны, ему уже 54 года, оружия в доме нет (сейф в городской квартире). А что за грабители и чем они вооружены — неизвестно. Я помню несколько моментов, когда муж бросался меня защищать — против трех человек, против пяти. Для него честь — самое главное, даже в ущерб здоровью. А мне нужен живой и здоровый муж.

Я все это, конечно, потом уже проанализировала, а в тот момент мозг сам принял решение – я дошла до чайника, налила воды (ни про какую таблетку речи уже не было), поднесла чашку ко рту, поставила на стол, поднялась опять на второй этаж. Села на кровать. Муж спал. Через пару минут — снизу раздался еле слышный шум, потом все снова стихло. Полицию вызвать не могла — наши телефоны лежали внизу. Сидела на кровати, наверное, еще час — все было тихо.



Комментирует Вадим Мамонтов, бывший сотрудник МВД, юрист, в настоящее время — специалист службы безопасности:



«Сложно оценивать правильно ли она поступила. Ситуация могла развиваться совершенно по-разному. Один грабитель сбежит от крика, а другой способен на все. Самое правильно в такой ситуации — изолироваться (запереться где-то) и вызвать полицию».

Ну, а Ольга рассказывает, что было дальше: «Очень страшно было спускаться, но я сделала это. Увидела, что штора отодвинута, а за ней – немного грязи с улицы. Грабитель (не уверена, впрочем, что он был один) ничего не взял, ушел. Разбудила мужа, позвала его посмотреть. Он очень расстроился, все говорил — как же это так, почему он не услышал, почему не проснулся. Для него это унижение: кто-то забрался в дом, а он ничего не сделал. Только недавно ему обо всем рассказала, он ругался».

Комментирует Андрей Никишов, эксперт по уличному бою, сержант ВДВ:



«На мой взгляд, девушке не стоило эту ситуацию брать в свои руки. В доме был муж с опытом работы в экстремальных условиях. Ей сейчас повезло, а если бы что-то пошло по-другому, она (неподготовленный человек), своими действиями, могла бы ситуацию только ухудшить».





А Ольга заканчивает свой рассказа: «Подруги тоже говорят, что я не имела права в такой ситуации принимать решение за мужа – не женское это дело. Мне тоже неприятно и стыдно от того, что я так поступила. С другой стороны, есть все же уверенность, что все сделала правильно».