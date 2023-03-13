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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Смерть, драки и любимая собака. Правила жизни копателя могил

Фото: Unsplash

Эти остатки диктофонной записи — фрагменты несостоявшегося материала в журнал про копателей могил. 38-летний Олег Джанчатов, проработавший на кладбище около восьми лет, говорил мне вот что.

«К смерти выработалось пофигистичное отношения. Да ты любого из нас спроси. Когда через день опускаешь гробы с телом в землю, у любого философия поменяется. Я и драться стал по-другому, мне ребята сказали — бесстрашно. Ну просто как-то спокойно относишься к своему телу. Да, можешь умереть, тебя точно так же в могилу положат, это нормально.

Жалко ли мне родственников тех кого хороним? Нет, привык отстраняться. Иногда думаешь — чего плачешь, дурочка, радуйся, что сама жива, все же на волоске ходим».

«Мой отец рассказывал, что рыл могилу Высоцкому. Ну, я лично верю. Говорит, копали очень глубоко, так родственники попросили. 

Дураков много — пусть поглубже от греха подальше лежит. Лично я знаменитостей не хоронил. 

А по мне — какая разница известный ты или нет, в земле же все банально одинаковые. Кстати, недавно собака у меня умерла, Вася звали, такса. Плакал». 

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Рубрику ведёт

Антон Зоркин

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Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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