Смерть, драки и любимая собака. Правила жизни копателя могил

Эти остатки диктофонной записи — фрагменты несостоявшегося материала в журнал про копателей могил. 38-летний Олег Джанчатов, проработавший на кладбище около восьми лет, говорил мне вот что.

«К смерти выработалось пофигистичное отношения. Да ты любого из нас спроси. Когда через день опускаешь гробы с телом в землю, у любого философия поменяется. Я и драться стал по-другому, мне ребята сказали — бесстрашно. Ну просто как-то спокойно относишься к своему телу. Да, можешь умереть, тебя точно так же в могилу положат, это нормально.



Жалко ли мне родственников тех кого хороним? Нет, привык отстраняться. Иногда думаешь — чего плачешь, дурочка, радуйся, что сама жива, все же на волоске ходим».

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«Мой отец рассказывал, что рыл могилу Высоцкому. Ну, я лично верю. Говорит, копали очень глубоко, так родственники попросили.

Дураков много — пусть поглубже от греха подальше лежит. Лично я знаменитостей не хоронил.

А по мне — какая разница известный ты или нет, в земле же все банально одинаковые. Кстати, недавно собака у меня умерла, Вася звали, такса. Плакал».