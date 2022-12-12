Существуют ли привидения? Поговорил на эту тему с работником кладбища

Задал вопрос про привидения человеку, который, казалось бы, должен был с ними как-то пересекаться – работнику кладбища (и читателю блога). А еще уточнил про вампиров и вурдалаков.
Кирилл Тятигачев, 48 лет, работал грузчиком, копателем могил. Он рассказывает: «Сколько я работаю (уже больше семи лет), никаких призраков на кладбище ни разу не видел. Темных фигур, испарений от земли, даже звуков странных и страшных не слышал. Хотя ночью тоже работал часто – копать приходилось, просили поработать внеурочно. Ночью, помню, долбили землю несколько часов — поздняя осень, земля твердая, замороженная. Никаких вампиров, фантомов, духов не наблюдал ни тогда, ни когда ночевал в бытовке на территории кладбища (а это случалось много раз). Кладбище, по-моему, очень спокойное место. Я вообще потустороннего ничего не боюсь — люди куда страшнее бывают, мне кажется, вот, честное слово».
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Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.
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