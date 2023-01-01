«Угрожают расправой, плюют, обзывают»: как операторы камер фиксации пдд принимают на себя гнев водителей

Они появились по всей России – хранители камер-треног, мужчины на обочинах трасс, сидящие в стареньких автомобилях. Операторы камер фиксации правил движения: мне кажется, они антигерои нашего времени. Сколько раз слышал от друзей ругательства: «вот гад, притаился». Редко, по-моему, кого у нас в стране не любят так единогласно. В своем блоге я решил дать голос и другой стороне: еще пару месяцев назад мне написал один из операторов камеры: знакомьтесь, Павел Подкосов, 41-летний житель Подмосковья. На днях я, наконец, задал Павлу вопросы, он ответил. Заверил, в частности: вовсе не чувствует, что делает что-то плохое.

«Я вообще-то ветеринар, десять лет стажа, но временно оказался без работы. Куда-то тыркался, где-то мыкался – работник торгового зала, помощник установщика окон… Двое детей, матери 87 лет, всех кормить нужно. Устроился оператором камер фиксации пдд — в частную компанию. Особых навыков не нужно: личный автомобиль (бензин компания оплачивает) и терпение — сидеть 12 часов в день в машине. За рабочий день получаю 1500 рублей, для нашей области — неплохие деньги.

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Нас все водители ненавидят. Самое вежливое, что пытались сделать – проехать по луже рядом с местом, где я стоял, хотели, очевидно, обдать меня водой и грязью. Это, причем, были две девушки на «мини-купере». Как-то приехали на старом опеле трое молодых парней. Остановились, вышли, грозно приблизились: «Чтобы мы тебя здесь больше не видели». Нависли надо мной — все, кажется, двухметровые. Явно кто-тиз местных. Но меня сложно назвать робким человеком, семь лет в армии отслужил. Пояснил, что не нужно мне указывать: подействовало.

Однажды парень на «Лэнд Ровере» истерику устроил. Выскочил из машины и давай ногами мою треногу колошматить, кричал что-то, ругался. Я еле успел подбежать, спасти имущество – если камеру-треногу испортят, никто меня по голове не погладит, камера под миллион рублей стоит. Бывает и просто: кто-то остановился, окно открыл, сплюнул, выругался. Я не особенно переживаю в эти моменты: ну, если кому-то легче стало, пожалуйста.

Хотя я не очень понимаю этих людей. У меня друг погиб в аварии, брат двоюродный, коллега поранился. На дорогах у нас всем известно – гоняют. А с помощью таких камер, сами поглядите, скорости на трассах упали. Ау, люди, вы что, совсем адекватность потеряли? Мы же вам помогаем, всем нам помогаем! Дело-то делаем нужное, важное».

Дал прочитать этот рассказ Павла своему знакомому, который часто ездит по Московской области (работает в службе доставки). Тот был категоричен: «Мало ли как и что они объясняют. Есть работа, которую делать мужчине нехорошо, не нужно. Денег у людей и так нет, заработать сложно. А тут у тебя деньги еще и забирают. С чего мне этих операторов любить?».

Попросил рассудить мужчин психолога Андрея Колосова (частый гость в моем блоге): «К сожалению, никакого компромисса здесь не предвидится. Есть определенные виды деятельности, которые традиционно пользуются нелюбовью людей. Операторы камер напрямую ассоциируются у водителей с потерей денег. Ну и с ограничением, с рамками в которые их ставят. Хотя, на мой взгляд, операторы делают правильное дело».