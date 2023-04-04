Увидел, как в Индии воспитывают детей: московским мамочкам такое рассказывать нельзя

Читатель Андрей Шекальский (47 лет, Москва) – о том, каких способов воспитания насмотрелся, пока ездил по работе по бедным районам Индии.

«...По работе я много ездил по Индии. Когда началось все это в феврале прошлого года, руководство отправило меня присмотреться к новым рынкам (мы занимаемся водоочисткой, питьевой водой). Ничего в плане бизнеса у нас, в итоге, не вышло, но насмотрелся я всякого. Был и в Западной Бенгали и в Пенджабе, Харьяне. В каких-то деревенских уголках.



Насмотрелся всякого, но больше всего меня удивило отношение к детям. Причем, если в крупных городах все более обычно – дети в обеспеченных семьях растут примерно в такой же заботе, как и у нас. Но вот в бедных районах все отличается.

Если у нас ребенок это что-то почти святое, которое все оберегают. Что делать с насморком? А если в горле першит? Я сам примерно такой в Москве – со своим двухлетним сыном.

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Но в тех местах, где я был, позиция такая: выживает сильнейший. Мама идет на работу – таскать целый день какие-то стройматериалы, красить что-то (кажется, магазин там возводили, супермаркет). Так вот, все ее дети с ней плетутся на работу – пять километров в пять утра. Одному ребенку три, шесть, другому семь, десять – пока мать работает, мелкие где-то в пыли возятся сами, играют. Те, кто постарше – маме помогают по мере сил. Перекус: едят какие-то пыльные булки, пьют обычную воду.

Я в Москве подругам жены, московским мамочкам, даже не рассказываю такое – у нас дети не то, что на стройке не работают, посуду за собой в десять лет часто не моют (был у нас дома как-то такой спор на кухне – с коллегой супруги).



А один из индусов между делом сообщил мне, что его пятилетний сын не ночевал дома. Пояснил отец примерно так:

– Ну я знаю, что он где-то в поле переночевал недалеко от дома. Возвращаться сам не хочет, скандалы устраивает, у них там целая банда таких же как он – на поводу идти себе дороже. А если с ним что-то случится? Случится – значит, так надо. У нас тяжелая жизнь, его ждет тяжелая жизнь. Или он будет готов, ну или не судьба. Выживет и добьется — самый сильный. А слабых я навидался, жалкое зрелище.

Уж не знаю, одобряла ли такую систему воспитания жена этого индуса – она что-то делала с занавесками и не вмешивалась в разговор...»