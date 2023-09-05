«В уличной драке нельзя ругаться и обзывать противника матом»: эксперт про безопасность уличного боя

Андрей Никишов – постоянный эксперт моего блога. Напомню тем, кто первый раз зашел в zorkinadventures. Андрею 51 год , вырос в 90-е в Екатеринбурге, мастер спорта по самбо, первый разряд по боксу. Зарабатывает тюнингом автомобилей, дает уроки уличного боя. Высказал, специально для блога, очередную любопытную мысль, которая мне не приходила в голову: касается безопасности на улице. Андрей утверждает: во время драки кричать можно и нужно, но необходимо контролировать эмоции, не обзывать соперника, не ругаться на него, например, матом.

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«Крик в драке – это нормально. С точки зрения безопасности, как элемент защиты при нападении на улице, даже необходимая вещь. Хороший агрессивный крик, в определенном смысле, действует на противника угнетающе, давит психологически. Кроме того, это способ привлечь внимание прохожих к вашей схватке: повышается вероятность, что кто-то придет на помощь, или же, есть шанс, что нападавшие занервничают, оставят вас в покое.

Но с криком нужно быть осторожным, его нельзя использовать как хочешь. Вообще, я всегда говорю: уличная драка – не беспредел. Иначе не избежать больших неприятностей.

Но вернемся к крику. Ни в коем случае нельзя с ним перебарщивать: не кричите матом, не употребляйте оскорбительных ругательств, которые могут задеть противника, не переходите на личности.

Этот мой совет может звучать странно, но, если ему следовать, можно избежать серьезных проблем. Этому правилу научили меня 90-е. Причем, не важно – дерется несколько человек, или же схватка один на один. Обзывать противников можно, но так, чтобы это не было смертельно обидно, не оскорбляло его или его близких до глубины души. Почему так нужно делать?

Во-первых, перед вами может оказаться кто-то из уголовного мира, где определенных вещей просто напросто не прощают. И если вначале драки вас еще могли оставить в покое, то в какой-то момент, если вы перейдете грань, с вами могут обойтись очень жестко. Кроме того, на улице вы можете нарваться на кого-то из мусульманских республик, эти мужчины, опять же, могут интерпретировать ваши слова совсем не так, как кто-то из славян.

Повторюсь, крик – важный инструмент в уличном противостоянии, но пользоваться им нужно умело, чтобы не переключить противника в режим, когда он вынужден будет переступить границы».