Ветеран — о боевых привычках от которых он никак не избавится в мирной жизни: «Если гуляю, то близко к стенам»

59-летний Олег Куприянов уже несколько раз был в этом блоге. Он служил в Приднестровье, участвовал в обеих Чеченских войнах. На этот раз он рассказывает про то, какие привычки у него остались с тех пор как он участвовал в военных действиях.

«У меня все проходило, я считаю, довольно спокойно. Никто мне по ночам не являлся, кошмары не снились, во сне не ходил. Вот этот пост-травматический синдром, кажется, обошел меня стороной. Как-то один раз, Жена рассказывала, что я дремал на диване, вскрикнул что-то типа „Васька, заряжай“. Причем, никакого Ваську я не помню, не было у меня никаких, вроде, Вась».

«Кстати, у меня некоторые друзья-фронтовики, видимо, на фоне пережитого нами, стали себя немного странно, на мой взгляд, вести. Самый простой случай – дома лежит собранный рюкзак на случай непредвиденных обстоятельств. Там аптечка, сухпаек, еще что-то. Набор выживальщика. Мало ли что, такие друзья мне говорят, может случиться, надо наготове быть — в своей пятиэтажке в Серпухове.

Ну это еще ладно, можно, в целом, понять. Но пара бывших сослуживцев пошли дальше – оборудовали себе на дачах чуть ли не бункеры. Запас воды, газа, еды. Я над ними шучу — это вы от зомби прятаться собрались? А долго выживать собрались? У одного — печень больная, у другого почти. Врачей, говорю, тоже в бункер посадите?

С другой стороны, я считаю, у каждого свои увлечения. Возможно, у них это не после боевых действий такие интересы появились, а просто, скажем, кино пересмотрели.

Я и сам, честно говоря, замечаю за собой весьма странное поведение для мирной жизни. Например, я если иду по улице, то никогда не иду по середине, стараюсь держаться ближе к стене, чтобы стрелять в меня неудобно было. Вот прям плотнее иду к стене, тем мне лучше».

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«Жена со мной одной время боролась – и ее можно понять. Идем мы где-нибудь по пешеходной улице, а я к стене жмусь и ее тащу. До сих пор себя не переучил, инстинктивно тянет к стенам.

А еще я, если с компанией иду, то стараюсь, по привычке, позади двигаться. Сколько уж лет прошло с последней боевой работы, а я все прикрываю! Смешно».

«Ну и, не могу не признаться, банально, но резкие хлопки до сих пор иногда у меня вызывают у меня желание прыгнуть в какую-нибудь канаву, на землю упасть.

Мы как-то с женой на даче были, а тут на дороге у какой-то фуры колесо разорвало. Бам! Я еле себя удержал, чтобы, благородно прикрыв супругу, не упасть в кусты. Остался стоять все же. С женой, правда, глазами встретился – она все поняла»