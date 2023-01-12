Воспоминания советского альпиниста: «На свое первое восхождение я попал по распределению»

Про советский альпинизм рассказывает читатель Евгений Золотов из Москвы, которому недавно исполнилось 87 лет:
«На свое первое восхождение я попал по распределению – получил в институте путевку в альпинистский лагерь на Кавказе. Горд был невероятно! Просто так в лагерь было не попасть».
«Шел 1960 год. Я был уже довольно сильно подготовленный физически — занимался легкой атлетикой, а скалолазание тренировал в развалинах столичного Царицынского замка. В лагере тебе выдавали экипировку — бесплатно, одинаковую. Брезентовый костюм, ботинки, варежки, очки.
Чтобы готовить еду в лагере, таскали с собой дрова — никаких газовых горелок. Сейчас сходить в горы — что-то очень обычное, а тогда я был невероятно счастлив, что получил путевку в альплагерь, чувствовал себя избранным».
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Антон Зоркинzorkinadventures в Яндекс.Дзен
Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.
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