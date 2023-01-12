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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

Воспоминания советского альпиниста: «На свое первое восхождение я попал по распределению»

Фото: Виктор Темин

турбаза "Приют одиннадцати", 1950-е годы

Про советский альпинизм рассказывает читатель Евгений Золотов из Москвы, которому недавно исполнилось 87 лет:

«На свое первое восхождение я попал по распределению – получил в институте путевку в альпинистский лагерь на Кавказе. Горд был невероятно! Просто так в лагерь было не попасть».

«Шел 1960 год. Я был уже довольно сильно подготовленный физически — занимался легкой атлетикой, а скалолазание тренировал в развалинах столичного Царицынского замка. В лагере тебе выдавали экипировку — бесплатно, одинаковую. Брезентовый костюм, ботинки, варежки, очки.

Чтобы готовить еду в лагере, таскали с собой дрова — никаких газовых горелок. Сейчас сходить в горы — что-то очень обычное, а тогда я был невероятно счастлив, что получил путевку в альплагерь, чувствовал себя избранным».

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Рубрику ведёт

Антон Зоркин

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Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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