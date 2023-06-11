«Всем управлять должна женщина, а не мужчина»: мнение дальнобойщика о семейном быте

Мнение Сергея Никитина (35 лет, живет в Уфе) о любви и женщинах. Однажды мы довольно мило пообщались в поездке, а потом еще и созвонились. Рассказ литературно обработан мною – для того, чтобы лучше читался. Сергей, как уже я упомянул в заголовке, работает дальнобойщиком.

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«Женщина должна всем управлять, а не мужчина. Все эти – „как мужик сказал, так и будет“, ерунда, это как топором яйца разбивать, ничего с такой позицией путного не выйдет. Я лично считаю, что у мужчины лишь в критических вопросах решающие и безоговорочное мнение. Вот ядерная война случилась — куда бежать прятаться.



Ну или ладно, есть и другие менее радикальные случаи: дорожно-транспортное происшествие, вложение денег в недвижимость, покупка собаки, вопрос, какой утеплитель класть в стены на даче. Короче, какие-то решения, которые мы, мужчины, можем принять более эффективно.

А вот это все – «послушай женщину и сделай наоборот», ерунда, по-моему.

Если бы я свою жену не слушал, давно бы уже в нищете жил. Мужчина же как устроен – ему в голову что-нибудь ударило, он с места сорвался, побежал пробовать. Меня сколько раз тянуло на какие-то подвиги — то бизнес начать, то уехать на заработки на Ямал. А Наташа не спорит, посуду моет и сама так тихо: «Послушай, Сережа…». И так по полочкам все раскладывает. Ну не сразу, конечно, доходит, сначала кипишь, возмущаешься, по молодости, бывало, я и кулаком стену прошибал от гнева (стыдно до сих пор). Но в итоге, жизнь показывает, что все правильно говорила.



А если твоя женщина все время ошибается и ты ей доверять не можешь? Ну так неправильно выбрал. Мы сейчас как живем? Меня месяц нет — тружусь дальнобойщиком. Пока я в рейсе, все хозяйство, все дела на Наталье. Она мой менеджер, я доволен. Это и есть настоящая любовь».