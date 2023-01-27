«Выдавили старика на обочину»: как дальнобойщики потеряли былой авторитет на дорогах

Интересное письмо написал читатель-дальнобойщик со стажем «Просто Петрович». По его словам, былой взаимовыручки на российских дорогах нет. С одной стороны старшее поколение всегда недовольно младшим, а с другой... Может, он и прав?

«Дальнобойщики теряют авторитет на дорогах. Водители старой закалки уходят потихоньку, а пришедшая на смену молодежь – хамоватая, наглая. Не все поголовно, но большинство. Несколько лет подряд ездил по Южному федеральному округу. Где-то, конечно, уступят, моргнут, пропустят, но это все единичные случаи. В основном, дальнобойщики идут гуськом и никого не пропускают впереди себя. Никого. Воткнутся друг другу в зад, поставят круиз-контроль и в телефоне зависают, ну или на рации висят. И все это при скорости плюс 90».

Пара случаев из моего опыта. Еду на КамАЗе 6520 из Краснодара, навстречу вереница из четырех тонаров. Их начинает обгонять легковушка. Будь между большегрузами хоть какое-то расстояние, он бы обогнал и встроился. Но те не размыкаются. А в легковушке – старик с детишками, наверное, внуки. Старик, в итоге, съезжает на обочину, а дальнобойщики даже не притормозили — едут, как ехали. Я встаю, как вкопанный, ору в рацию: «Вы что, псы, творите? Там дети в машине!». Ответ: «А чего он лезет?».

Второй случай: снова еду из Краснодара. КамАЗ 6520, с КамАЗовскими мостами. Впереди гуськом плетутся тонары, 60-70 км/час. Пытаюсь обойти – не успеваю. Второй раз пробую — с тем же результатом.

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Кричу им в рацию:



– Растянитесь, братцы чуть, на загрузку успеть надо!.



А мне ответ:

– А потом за тобой плестись?.

Спокойно им поясняю:

– Я пустой, иду 110.

А мне:

– Возле АЗС обойдешь, мы там встанем.

А до заправки еще километров десять.

Короче, подбираю момент, выхожу на обгон, успеваю одного обойти и вижу встречку (никто не предупредил!). А еще слышу как про меня в рацию:

– Зажимай его, зажимай!

Отвечаю:

– Я сейчас нажму на педаль и соберу вас тут в кучку всех.

Обошлось все. Но это только два эпизода. И ведь если на «татарине» еще можно пободаться, то на легковушке никак. Вот тебе и взаимовырчка дальнобойщиков. Раньше такого не было.

Мамины братья (сейчас они на пенсии), всю жизнь рулили, дальнобойщики. В детстве часто с ними катался. Так они учили меня уважать коллег, взаимопомощи, учили, что нужно поддерживать брата-шофера. Время было другое и люди были другие…