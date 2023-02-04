«Я старый ворчун, мне 58 лет, но я удачно нашел ту самую в интернете»

Оптимистичная история от читателя zorkinadventures. Читатель Олег Вороницын (58 лет, Москва) рассказывает, что первый раз зарегистрировался на сайте знакомств, когда разошелся с супругой. И нашел в сети новые отношения (и, вроде как, будущую жену).

Разошлись с первой и пока единственной официальной женой, когда мне стукнуло 55, через неделю после дня рождения, после 25 лет брака. Познакомились в институте, вместе переехали из Перми в столицу. Она чуть младше.

Вдвоем продирались через 90-е. Жили в коммуналке, ели гречку, зарабатывали как могли – торговали по-очереди пирожками на рынке.

Потом у меня все удачно сложилось с работой, стал хорошо получать. После зарплаты ходили с втроем с маленьким сыном в магазин, покупали йогурты – невиданное тогда лакомство, они только появились в Москве. Сын так и остался у нас единственным ребенком — больше детей не сложилось, хотя я хотел. Мишка давно вырос, переехал от нас.

А потом я узнал, что у жены другой мужчина.

Полез в наш общий ноутбук, а там билеты на самолет, на нее и другого. Хотя говорила, что с подругой полетит в Сочи. Разошлись. Первое время мне ничего не хотелось, два года жил сам для себя, дачей занимался, забор заменил, елки посадил, еще как-то отвлекался. Были мысли – все, никого мне уже не надо. А потом все-таки захотелось отношений. И дело не в физиологии, скорее, привык все жизнь быть за кого-то ответственным, захотелось близкого человека рядом.

Помню, смотрел какую-то рекламу, там пожилая пара, думал: вот бы и мне так. И как-то все сложилось: сын подарил на день рождения планшет, я его освоил, наткнулся на сайт знакомств, взял и зарегистрировался. Подумал, почему бы и не попробовать? Как ни странно, у меня в интернете все сложилось удачно. Оказалось, что в возрасте около 50 – много добрых, свободных и самостоятельных женщин. И, если женщина за собой ухаживает, то и выглядит хорошо.

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Встретился, например, с одной – владелица двух салонов красоты, хорошая машина, следит за собой. У нас не склеилось, пару раз встретились, ну и все.

Почему-то меня покоробило: пришел к ней в гости, под ногами пыль, что-то к носкам прилипает. Хотя это мелочь, наверное, просто химии не возникло. Еще с несколькими женщинами встретился, а потом вдруг встретил, как говорится, «ту самую».



Ей 54, она мне подходит по всем параметрам, по эмоциям, в быту. Похожая на мою история: несколько лет назад разошлась с мужем, взрослая дочь, живет отдельно. Работает в отделе кадров, в крупной компании. Красивая женщина, мы с ней как-то сразу сошлись и стали вместе жить. Ее квартиру сдаем, живем в моей.

Счастлив, что ее встретил. И, конечно, не ожидал, что это случиться в интернете.

В таком возрасте в романтических отношениях есть свои плюсы.

Дети взрослые, мы предоставлены сами себе, гормоны уже не так бушуют, друг другу ничего доказывать не нужно. Я всю жизнь мечтал увидеть северное сияние, недавно съездили на машине вдвоем в Карелию, посмотрели.

Нашим отношениям три года. Купили кольца, носим, словно муж и жена. Я, наверное, хотел бы официально расписаться, но она пока не хочет, говорит, что старые мы уже.