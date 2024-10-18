«Я тебе сейчас в лицо плюну». Стюардесса рассказала как ведут себя звезды в самолете

И снова читательские воспоминания про работу в воздухе. 52-летняя Алена Журавлева рассказала, что проработал стюардессой около пятнадцати лет, сменив несколько российских авиакомпаний. Она говорит, что знаменитости не перестают ее удивлять.

«Бывают, конечно, крайне неприятные ситуации. Несмотря на то, что я, вроде, всю жизнь работаю с людьми, привыкла ко всякому, но осадок после некоторых встреч остается надолго. Не буду говорить имя, но это очень известный человек, музыкант, певец старше меня. Я, на самом деле, сама его слушала, относилась с большим уважением. Он всегда так спокойно и вдумчиво беседует в интервью, рассуждает.

И тут из-за какой-то ерунды (что-то вроде того, что я налила ему апельсинового сока вместо томатного) начинается какой-то совершенно хамский разговор. Вот это вот все: «а ты знаешь, кто я? я сейчас позвоню, ты с работы вылетишь».

Я, честно говоря, была в шоке, относилась к этому человеку с большой теплотой, симпатией. Кончилось все тем, что он мне заявил: «я тебе сейчас в лицо плюну».

Изображение сгенерированное нейросетью по запросу «звезды российского шоу-бизнеса»

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Причем, я была с ним совершенно вежлива. Меня вообще сложно вывести из себя. Может, у него какие-то проблемы были в жизни, может, еще что, но с тех пор, как я слышу его песни или интервью, всегда неприятное ощущение появляется.

Несколько раз летала с Гариком Сукачевым, несмотря на репутацию рокеров, как отчаянных таких людей, все всегда было спокойно и вежливо, никаких дебошей. Григорий Лепс тоже всегда держится корректно, вежливо, на «вы» исключительно. Аллу Пугачеву встречала несколько раз, она ведет себя с большим достоинством, как королева, но при этом с персоналом общается крайне учтиво, от коллег тоже никогда ничего плохого не слышала.

Забавно было с Валерием Леонтьевым. Летала с ним на протяжении многих лет, раз пять. Так вот вначале он держался весьма заносчиво, а с годами стал вести себя все более вежливо, изменился.

Изображение сгенерированное нейросетью по запросу «звезды российского шоу-бизнеса»

Больше всего я не понимаю молодых звезд. Есть такие, которые ничего не сделали, кроме того, что собрали кучу подписчиков и встречались с другими такими же «звездами». А ведут себя, словно они заслуженные артисты России, герои труда. Все-таки звезды прошлого как-то более понятны мне. Ты пашешь, сто, условно, концертов в месяц. Труд, пот. А эти новые персонажи из блогов, они вообще каких результатов добились? Подписчики? Мое личное мнение: почему, при своих, весьма, на мой взгляд, скромных заслугах, ведут себя с нами, персоналом, довольно заносчиво? Может, с годами это проходит, может, уже прошло, я не знаю.