Зашел в магазин и обомлел: наркобароны захватили Эквадор, а цены на бананы до небес выросли у нас

Про удивительные пересечения и взаимодействия.

Удивительные бывают взаимосвязи в мире. Однажды зимой я вышел из отеля в Сочи и увидел, что снег вокруг какой-то подозрительно оранжевый. Мне потом пояснили – это песок из Сахары принесло.

Захожу тут в магазин за бананами (дочка их любит). Мамочки! Цены-то как выросли!

И вот хожу между прилавками, перебираю желтые продолговатые плоды. Размышляю о том, что с точки зрения ботаники, банан, вообще-то, ягода. Немного шумят лампы, висящие на потолке магазина, две старушки обсуждают внучек…

В это время на другой части земного шара сотни вооруженных до зубов военных бегут по улицам района Socio Vivienda 2 – на окраине эквадорского Гуаякиля. Слышны выстрелы, жители испуганно выглядывают из-за занавесок в окнах. Большой город (с населением в два с половиной миллиона человек) как и вся страна — в режиме антитеррористической операции.

Задержания в районе Socio Vivienda 2, который считается одним из самых криминальных в Гуаякиле (ну и вообще это одно из самых опасных мест в Эквадоре). Фото: Policia Nationale

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Что же произошло? Из тюрем сбежали два наркобарона. В тот же момент члены банд захватили студию эквадорского телеканала TC Television (захватили журналистов, появились в прямом эфире), попытались захватить больницы, устроили перестрелки на улицах… Фактически – мафия объявила войну государству.

Собственно, Эквадор последние годы – самый главный хаб на планете, который занимается переправкой кокаина в другие части света. Наркокартели здесь — второе правительство.

Даниэль Нобоа – эквадорский президент, молодой мужчина (ему 36) заявил, что с преступностью будет покончено. Последние дни по всей стране идут перестрелки, гремят взрывы… Люди не выходят из домов.

Мой любимый продуктовый магазин – недалеко от дома.

– Молодой человек, вы не посмотрите, не вижу цену на туалетную бумагу.

Подмосковный магазин, женщина лет пятидесяти в шапке с оленем просит меня поглядеть, а нет ли скидки.

А я все же взял килограмм бананов. Почти за двести рублей. А что делать?

Положил плоды в тележку и подумал как иногда, сами того не замечая, мы плотно связаны с чем-то далеким, с тем, что, вроде, не имеет к нам никакого отношения.



Выхожу из магазина в подмосковную зиму, в пакете – связка эквадорских бананов. Эквадор, государство на другом конце света, крупнейший поставщик бананов в Россию. Где-то там на другом конце света гремят взрывы и выстрелы. Жители Эквадора заперлись в домах, не работают рестораны, парикмахерские, кофейни, парализована торговля, промышленность. Некому пока собирать бананы, возить их по улицам, которые превратились в поле боя. Задерживаются рейсы из портов, которые должны доставить бананы на другой континент…

Прихожу домой, дочка спрашивает:

– Пап, бананы купил?

– Купил!

Выкладываю на стол. Бах! Бум! Выстрелы в Эквадоре? Нет, сосед машину из гаража выгнал, глушитель давно пора заварить.