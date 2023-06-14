«Змеи меня кусали много раз»: как живет и зарабатывает змеелов-пенсионер из Воронежа

Однажды я уже делал материал о Евгении Шишканове, мужчине-змеелове, который рассказывал мне о своем заветном орудии труда – о перчатках-крагах, которые прошли суровые испытания змеями. А теперь мы поговорили о заработке и о прочем снаряжении.

«Мне 59 лет, родом из Воронежа, сейчас живу в Австрии. Половину своей жизни ловлю змей. Работал во многих странах: в Киргизии, Узбекистане, в Швейцарии, несколько раз по приглашению из США, ездил на отлов в Канаду.

Змей можно ловить для разных целей: из яда некоторых делают лекарства, а были у меня заказчики, которым пресмыкающиеся нужны для украшения дома. Есть такие обеспеченные люди, которые содержат дома очень ядовитых змей.

Был знаком с человеком: у него в обеденной комнате жила кобра. Так они с женой и ели: с видом на одну из самых ядовитых на планете змей.

Хотя моя работа и связана с пресмыкающимися, но мне и в голову не пришло бы держать их дома. Тем не менее частные лица всегда платят неплохие деньги, чтобы им доставили хороший экземпляр. Например, на другого клиента, бизнесмена из Белоруссии, я работал постоянно лет пять: каждый год ездил в Таджикистан за новыми особями».

Подвязочная змея Фото: Flickr

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«Змеи меня кусали много раз. Например, один из самых опасных случаев: выжил после укуса гюрзы в Дагестане. Она очень сильная и быстрая змея, а я, несмотря на весь свой опыт, просто не успел среагировать. Впилась в ногу — две недели провалялся в больнице. Доктора сказали: «Это тебе еще очень повезло».

От укусов, конечно, защищает правильная одежда. У меня, например, есть костюм, который я всегда надевал, когда работал. Это не специальная одежда змеелова, мне наряд привез друг, который работает на заводе под Берлином, — это их рабочая униформа. Костюм я немного доработал: например, нашил толстые куски кожи на локти и колени, чтобы не истрепались.

Еще у змеелова с собой всегда корнцанги — щипцы, чтобы хватать и фиксировать змею (использую обычные, хирургические). Но самый мой дорогой предмет в этом списке — краги, длинные перчатки из толстой кожи. С ними у меня многое связано, купил их в строительном магазине в Праге во время своего первого в жизни путешествия за границу, в 1993 году.

Эти краги тоже не специальные, для змееловов. Кажется, они изначально были предназначены для сварщиков. Сейчас краги уже потрепанные, коричневая краска стерлась, раза два я заделывал в них дырки, но свою функцию выполняют — никакая змея их, уверен, не прокусит. Где я только с ними ни ловил: например, в 50-градусную жару в Туркмении, там я впервые увидел песчаную эфу, одну из самых ядовитых змей в мире и еще, по-моему, самую красивую».