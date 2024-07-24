авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

21 июля – самый жаркий день на Земле в истории наблюдений

Фото: Unsplash

Он побил предыдущий рекорд всего на 0,01 ºC.

В это воскресенье Земля пережила самый жаркий день в новейшей истории.

Судя по предварительным данным Европейской климатической службы по изменению климата «Copernicus», 21 июля 2024 среднесуточная температура по миру достигла 17,09 °C. Это самый жаркий день в истории наблюдений – начиная с 1940 года.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован двенадцать месяцев назад. 6 июля 2023 года среднесуточная температура в мире достигла 17,08 °C – новый рекорд превысил предыдущий всего лишь на 0,01 °C.

Несмотря на такую небольшую разницу, важно то, что среднесуточная температура в последние два года значительно отличается от предыдущих лет. До июля 2023 года максимальная суточная средняя температура по миру не превышала 16,8 °C – этот рекорд был зафиксирован 13 августа 2016 года. Но начиная с июля прошлого года, в мире было уже 57 дней (они распределились с июля по август 2023 года и с июня по июль 2024 года), когда среднесуточные температуры побили этот скромный рекорд.

По словам директора «Copernicus» Карло Буонтемпо, наиболее ошеломительным стало то, «насколько велика разница между температурой последних 13 месяцев и предыдущими температурными рекордами».

«Сейчас мы находимся на поистине неизведанной территории, и поскольку потепление продолжается, мы обязательно увидим новые рекорды, которые будут побиты в будущие месяцы и годы», - сказал Буонтемпо.

Этим летом служба опубликовала доклад, где отметила, что температура на планете Земля била тепловые рекорды последние 12 месяцев подряд. Средняя температура в июне 2024 года по миру составила 16,66 °C, что на 0,67 выше среднего показателя для этого месяца за последние 30 лет. 

Климатологи предполагают, что такая температурная аномалия может быть вызвана выбросами парниковых газов и атмосферным явлением Эль-Ниньо – потеплением в тропической части Тихого океана. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024