21 июля – самый жаркий день на Земле в истории наблюдений

Он побил предыдущий рекорд всего на 0,01 ºC.

В это воскресенье Земля пережила самый жаркий день в новейшей истории.

Судя по предварительным данным Европейской климатической службы по изменению климата «Copernicus», 21 июля 2024 среднесуточная температура по миру достигла 17,09 °C. Это самый жаркий день в истории наблюдений – начиная с 1940 года.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован двенадцать месяцев назад. 6 июля 2023 года среднесуточная температура в мире достигла 17,08 °C – новый рекорд превысил предыдущий всего лишь на 0,01 °C.

Несмотря на такую небольшую разницу, важно то, что среднесуточная температура в последние два года значительно отличается от предыдущих лет. До июля 2023 года максимальная суточная средняя температура по миру не превышала 16,8 °C – этот рекорд был зафиксирован 13 августа 2016 года. Но начиная с июля прошлого года, в мире было уже 57 дней (они распределились с июля по август 2023 года и с июня по июль 2024 года), когда среднесуточные температуры побили этот скромный рекорд.

По словам директора «Copernicus» Карло Буонтемпо, наиболее ошеломительным стало то, «насколько велика разница между температурой последних 13 месяцев и предыдущими температурными рекордами».

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«Сейчас мы находимся на поистине неизведанной территории, и поскольку потепление продолжается, мы обязательно увидим новые рекорды, которые будут побиты в будущие месяцы и годы», - сказал Буонтемпо.

Этим летом служба опубликовала доклад, где отметила, что температура на планете Земля била тепловые рекорды последние 12 месяцев подряд. Средняя температура в июне 2024 года по миру составила 16,66 °C, что на 0,67 выше среднего показателя для этого месяца за последние 30 лет.

Климатологи предполагают, что такая температурная аномалия может быть вызвана выбросами парниковых газов и атмосферным явлением Эль-Ниньо – потеплением в тропической части Тихого океана.